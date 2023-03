Miss Caffeina estrena ‘Para toda la vida’, tema incluido en su nuevo EP

Miss Caffeina ha estrenado nuevo single y se llama Para toda la vida. Esta canción inaugura una nueva etapa para la banda tras el lanzamiento de su último disco en febrero de 2022, El Año Del Tigre.

Este tema es el primero que se da a conocer de un nuevo EP del grupo que verá la luz el próximo abril de 2023. El título de este nuevo proyecto es SHANGÁI BABY y con él buscan diferenciarse del sonido que ya brindaron en su último álbum. Para ello han decidido involucrarse ellos mismos de manera más activa en la producción de algunos de los temas, pero siempre acompañados de otros profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miss Caffeina (@misscaffeinaoficial)

Para toda la vida narra las diferentes fases de una decepción amorosa o amistosa. “Al principio te rompe el corazón, luego se transforma en rabia y finalmente en aceptación. La suerte es tener la música para transformarlo en algo positivo con alguna utilidad más allá de la personal”, explican los propios miembros de Miss Caffeina. Dicho mensaje también se refleja en el sonido de la canción y en su letra, tratando sobre todo el momento de revelación en el que te das cuenta de que quizá tu relación ha sido toda una mentira: “Dijiste que era para toda la vida, que me querrías para toda la vida, que no me harías daño nunca en la vida”.

El videoclip oficial está producido por AfterliVe Films y, aunque parece sencillo, guarda algunas incógnitas. La banda aparece interpretando el sencillo en una habitación cerrada y algunas cámaras de grabación les vigilan, ¿quién está detrás de esas cámaras? Pero, aún más importante, ¿quién se esconde detrás de la misteriosa silueta que aparece al final del vídeo? Estas son algunas incógnitas que se espera que sean reveladas una vez que se conozcan todas las canciones del EP.

Para toda la vida, el nuevo single de Miss Caffeina, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Un regreso por todo lo alto de esta mítica banda que ya ha dejado su huella en el panorama musical español, pero que no está dispuesta a dejar de innovar y seguir reinventándose para continuar su legado.