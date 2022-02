Miryam Benedited denuncia amenazas de muerte hacia sus hijos. La bailarina fue una de los jurados durante el ‘Benidorm Fest’, un evento para elegir el representante español para ‘Eurovisión 2022’.

Tras las múltiples polémicas que ha generado el ‘Benidorm Fest’, RTVE realizó una rueda de prensa para desglosar las votaciones. Además, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, confesó que han llegado a recibir amenazas de muerte.

Una de las personas que lo ha confirmado ha sido Miryam Benedited, quien ha estado este jueves en ‘Todo es mentira’ y ha asegurado que ha recibido dichas intimidaciones. La bailarina también se ha pronunciado sobre los rumores que la vincula a ella con la ganadora del festival, Chanel y ha desmentido cualquier tipo de relación.

¿Hubo conflicto de intereses entre el jurado del Benidorm Fest? Miryam Benedited: «no hay ninguna relación especial entre Chanel y yo, la misma que cualquier otro participante. Votamos cada uno lo que consideramos mejor»#TodoEsMentira3Fhttps://t.co/paDefSmNmk pic.twitter.com/fYbXqIfQ2m — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) February 3, 2022

«La palabra vinculación me parece desmesurada. Yo con Chanel tengo la misma relación que prácticamente con todo el certamen entero. Es que, si no, no sería la profesional que soy. Es imposible que en mis 30 años de trabajo no haya coincidido con todos los artistas de esta profesión, y si no fuera así no estaría preparada para juzgar nada», ha asegurado la exprofesora de ‘Operación Triunfo’.

Otro de los puntos que ha querido resaltar Miryam Benedited es que no han cobrado por ejercer de jurado. «De repente, me he convertido en alguien superimportante, porque la que ha hecho que gane Chanel he sido yo y RTVE. Y la política no debería meterse en un festival de música. ¡Pero es que ni hemos cobrado!», afirma la catalana.

«Es mentira que yo esté contratada por la discográfica de Chanel, no sabía ni que Chanel estaba en el certamen», aseguró y comentó la bailarina que el jurado no pone en común las votaciones, solo comentan lo que opinan de los ensayos.