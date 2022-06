Miriam Rodríguez confirma el nombre de su nuevo single

Miriam Rodríguez ya prepara su regreso a la música. La artista gallega está a punto de lanzar su nuevo single. No obstante, antes de anunciar la fecha en la que verá la luz esta canción, ha querido hacer partícipes a sus fans proponiéndoles un juego.

De esta forma, a través de sus redes sociales, Miriam Rodríguez les propuso intentar adivinar el nombre de su próximo single. Un reto nada fácil, pero que contó con una gran cantidad de fans que se animaron a participar.

Bajo el hashtag #MRIsBack, la artista comenzó a interactuar con sus seguidores en su cuenta de Twitter, a través de un juego mal más puro estilo el ahorcado. 15 letras formaban el título de su nuevo single, letras que sus fans tenían que adivinar.

Me gustaría hacer el experimento de que respondieseis a este twit entonando esta frase. 🙈🫶🏼💕💞🫠🌸😘🎞 jajajajajaja eso se puede? Venga que rulen esos audios https://t.co/9DuhmMzfBw — Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) June 20, 2022

Finalmente, los fans de Miriam Rodríguez no tardaron en adivinar la palabra que se escondía detrás de este improvisado ahorcado a través de sus redes sociales. Y como muchos de ellos habían adivinado, la resolución del juego dio a conocer que el nuevo tema de la artista gallega va llevar el título de La Última Función.

La última función será el primer adelanto del tercer álbum de estudio de la artista. Un álbum con el que Miriam Rodríguez comenzará una nueva etapa en la música, y con la que seguro que volverá a alcanzar el éxito una vez más.

“La última función no salió no salió como tú querías”, “No hubo ni cámaras ni acción” o “La última función se acabó y se quedó mi silla vacía”, son algunas de las frases que contendrá su nuevo single. Un single que sus fans no pueden esperar a escuchar.