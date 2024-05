Miri vuelve a incumplir las normas de ‘Supervivientes 2024’: «No puedes estar aquí»

El pasado domingo pudimos disfrutar de un nuevo debate de Supervivientes 2024 presentado por Sandra Barneda. De esta manera, fuimos testigos del tenso enfrentamiento entre Laura Madrueño y Ángel Cristo Jr, así como la confesión de Marieta respecto a sus besos con Gorka. Además, Miri Pérez-Cabrero fue de nuevo sancionada por la organización del reality.

La ex aspirante de MasterChef ha vuelto a estar en el punto de mira, y todo por haber saltado la valla al otro lado de la playa. Miri Pérez-Cabrero no dudó en hacerlo con un objetivo muy claro: buscar a Paolo, el coco que se ha convertido, indudablemente, en su gran confidente. Sobre todo durante su paso por Playa Condena.

Kiko Jiménez no tardó en entregar el coco de Miri al otro equipo, diciendo lo siguiente: «Es su puesta en libertad». Aurah Ruiz llegó con Paolo a su playa, mientras Miri buscaba incesantemente el coco por cada rincón de la playa. Sus compañeros, por su parte, no le daban ni una pista de dónde podría estar.

Así pues, ni corta ni perezosa, Miri decidió colarse en la playa del otro grupo para recuperar a su coco Paolo. Lo hizo, evidentemente, sin pensar en las graves consecuencias que ese gesto podría traerle. Gorka se quedó completamente sin palabras al ver a su ex compañera de playa: «¿Qué haces aquí? (…) Estás haciendo el ridículo».

Ángel Cristo Jr no tardó en advertir a Miri de la gravedad de su acción: «No puedes estar aquí, esta no es tu playa». Blanca Manchón no pudo evitar estallar contra la ex aspirante de MasterChef cuando ésta dejó claro que se volvería a colar en su playa si no le entregaban su coco.

«Déjate ya de tonterías. ¡Que te calles ya, que nos dejes tranquilos!». Y añadió: «Tía, Miri, que te vayas a tu playa. ¡Que te vayas a tu playa!», exclamó Blanca Manchón, visiblemente cabreada. Miri no tardó en responder a la que fuera su compañera de playa hasta hace unos días: «Estoy harta. Yo no quiero estar aquí, pero si me cogéis mis cosas me las devolvéis y me piro».

Sandra Barneda comunica a Miri que va a ser sancionada por Supervivientes 2024

Durante la celebración del Oráculo de Poseidón, la audiencia del reality pudo ver las imágenes de la joven colándose en la otra playa, algo que está terminantemente prohibido. ¡Se saltó las normas sin pensar en las consecuencias! Fue entonces cuando la presentadora del debate le hizo saber lo que era evidente: va a ser sancionada.

«Esta tarde has incumplido las reglas saltándote la valla en busca del coco Paolo. Supongo que eres consciente de que vas a ser penalizada por haber incumplido las reglas. Cuando vuelvas a tu playa, vas a descubrir esa penalización», comunicó Sandra Barneda a Miri Pérez-Cabrero. Por lo tanto, hasta la nueva entrega del Última Hora de este lunes o hasta el Supervivientes: Tierra de nadie del martes no sabremos qué ocurrirá con la joven.