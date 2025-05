Ancelotti logra lo imposible

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para vivir algo único. Algo que solo ha conseguido Carlo Ancelotti. El italiano recibirá este sábado, alrededor de las 18:00 horas, un homenaje a la altura de su leyenda. Una despedida merecida, pero también sin precedentes. Y es que, en toda la historia de la entidad madridista, jamás se ha despedido a un entrenador con los honores que recibirá el técnico italiano. Lo más parecido ocurrió con Mourinho en 2013, aunque muy lejos de lo que se vivirá en esta ocasión.

Cuando finalice el duelo entre el Real Madrid y la Real Sociedad, el Santiago Bernabéu permanecerá lleno para decir adiós tanto a Ancelotti como a Modric. Se vivirán escenas muy similares a las de la pasada temporada con Kroos, cuando el alemán recibió un homenaje a la altura de su leyenda. La ovación será atronadora, y todos los trofeos que han conquistado ambos -15 el entrenador y 28 el jugador- aparecerán sobre el césped.

En la previa del encuentro contra la Real Sociedad, Ancelotti habló sobre su despedida: «Va a ser como tiene que ser, muy bonita. Son días de muchas emociones. Hemos sido capaces de crear un buen ambiente de trabajo con el esfuerzo de cada uno de los que trabaja aquí: los cocineros, los que han limpiado mi habitación… Se acaba una temporada que ha sido larga, y cuatro años aquí son muchos. Lo hemos pasado bien todos».

«Yo me emociono muy rápido, como lo hacían mi padre y mi abuelo. No tengo ningún problema si me apetece llorar, no me escondo. Va a ser un día bonito, y lo comparto con Modric, que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa. Es un jugador fantástico y una leyenda. Despedirme con él me parece bonito», añadió el italiano.

Un legado inigualable

Ancelotti se marcha con un palmarés inigualable: dos Ligas, tres Champions, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España y una Copa Intercontinental. Un total de 15 títulos que lo convierten en el entrenador más laureado de la historia del club blanco, superando por uno a Miguel Muñoz.

Su primera etapa fue breve, pero fructífera: conquistó la ansiada Décima, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Su salida fue prematura, pero su regreso resultó providencial. Nunca una llamada a José Ángel Sánchez, solicitando un jugador para el Everton, había acabado tan bien para el Real Madrid.

Tras la marcha de Zidane, el club buscaba entrenador sin éxito… hasta que el destino hizo que sonara el teléfono y al otro lado estuviera Ancelotti. El resto, como se suele decir, es historia. Carlo ha conducido la nave del mejor club del mundo por la senda del éxito con un trabajo incansable, que ya lo coloca como el mejor técnico del 15 veces campeones de Europa.