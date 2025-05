Real Madrid-Real Sociedad: gracias por tanto

Gracias. Infinitas gracias. No se puede comenzar de otra forma la previa más especial: la de las despedidas. El Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu a las 16:15 horas en un encuentro en el que, en lo deportivo, no hay absolutamente nada en juego, pero en lo sentimental, en lo emotivo, está todo por decidir… y por ambos equipos.

Centrados en el Real Madrid, el Santiago Bernabéu se prepara para despedir a dos de sus mayores leyendas: el mejor entrenador de su historia, Carlo Ancelotti, y uno de los mejores futbolistas que han vestido de blanco, Luka Modric. También será el adiós para jugadores como Lucas Vázquez, campeón de cinco Champions, y Jesús Vallejo. Al menos, por ahora.

Ancelotti se marcha con un palmarés inigualable: dos Ligas, tres Champions, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España y una Copa Intercontinental. Un total de 15 títulos que lo convierten en el entrenador más laureado de la historia del club blanco, superando por uno a Miguel Muñoz.

Su primera etapa fue breve, pero fructífera: conquistó la ansiada Décima, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Su salida fue prematura, pero su regreso resultó providencial. Nunca una llamada a José Ángel Sánchez, solicitando un jugador para el Everton, había acabado tan bien para el Real Madrid.

Tras la marcha de Zidane, el club buscaba entrenador sin éxito… hasta que el destino hizo que sonara el teléfono y al otro lado estuviera Ancelotti. El resto, como se suele decir, es historia. Carlo ha conducido la nave del mejor club del mundo por la senda del éxito con un trabajo incansable, que ya lo coloca como el mejor técnico del 15 veces campeones de Europa.

El último baile de Luka

Por su parte, Luka Modric también se despide del Real Madrid como el jugador más laureado de la historia del club. El croata dirá adiós tras el Mundial de Clubes, cerrando un ciclo legendario: 13 temporadas, 27 títulos y un legado eterno. Su cuenta aún puede crecer en julio con el último título en juego.

En su palmarés figuran seis Champions, cinco Supercopas de Europa, seis Mundiales de Clubes o Copas Intercontinentales, cinco Supercopas de España, dos Copas del Rey y cuatro Ligas. A esto se suman galardones individuales como el Balón de Oro y el premio The Best en 2018, además de ser incluido en el once ideal de la FIFA entre 2015 y 2019.

Su última alegría como madridista fue la pasada Copa Intercontinental, conquistada en diciembre. Modric, ya con el brazalete de capitán en el brazo tras la salida de Nacho, cierra una carrera brillante como el jugador más veterano de la plantilla.

Día de despedidas en la Real Sociedad

La temporada no ha sido la mejor para la Real Sociedad. Marcada por la irregularidad y lejos de las expectativas, el club txuri urdin también vivirá una despedida importante: la de Imanol Alguacil. El técnico de Orio pondrá fin a una etapa de seis temporadas y media al frente del banquillo, en las que logró cinco clasificaciones europeas consecutivas… aunque no esta última.

La Real ha llegado a la recta final desgastada por el calendario, y con 46 puntos, su objetivo es cerrar el curso en el ‘top 10’, a tan solo un punto del Mallorca. El pasado domingo vencieron al Girona por 3-2 con un tanto en el descuento, aunque ese triunfo llegó tras seis jornadas sin conocer la victoria.

Fuera de casa, los números no acompañan: solo una victoria en sus últimos diez partidos, y solo un triunfo liguero en el Bernabéu desde 2004. Como en el caso del Real Madrid, se esperan rotaciones debido a la poca trascendencia del duelo. Unai Marrero apunta a titular en portería, y en defensa estarán Aihen Muñoz, de vuelta tras sanción, junto a Aritz Elustondo, Igor Zubeldia y Jon Martín.

En el centro del campo, Alguacil seguirá apostando por Zubimendi, Beñat Turrientes y Pablo Marín. En ataque, Mikel Oyarzabal, que ya le ha marcado tres goles al Madrid, estará acompañado por Ander Barrenetxea y por Take Kubo o el canterano Arkaitz Mariezkurrena. La Real, aunque sin objetivos clasificatorios, quiere cerrar su ciclo con una gran imagen en el Bernabéu.