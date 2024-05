Marieta cambia su versión y afirma haber tenido algo con Gorka en ‘Supervivientes 2024’: «No fui sincera»

El pasado jueves, en la nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez, Kiko Jiménez no dudó en hacer estallar una bomba. De esta forma, hizo saber a la audiencia que Marieta y Gorka se habían «comido la boca». El enfado del vasco fue brutal, tachándole de «mentiroso compulsivo». La joven, aunque al principio guardó silencio, luego lo desmintió.

El domingo, en el nuevo debate de Supervivientes 2024, se quiso arrojar mucha más luz sobre este asunto. De esta forma, Gorka y Marieta tuvieron la oportunidad de sincerarse al respecto en la tribuna de Poseidón. Allí les esperaba Sandra Barneda para hacerle todo tipo de preguntas sobre esta bomba que soltó Kiko Jiménez.

Gorka afirma que no ha hecho nada que pudiera molestar a su novia 🏝 #ConexiónHonduras10

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/8nb4Hyov6p — Supervivientes (@Supervivientes) May 12, 2024

Como era de esperar, Gorka no tardó en aprovechar la oportunidad para volver a desmentir lo ocurrido. Es más, decidió jurar a Sandra por su madre y su novia, repitiendo que no había «traspasado ninguna barrera». Por si fuera poco, añadió: «Es verdad que hemos sido amigos y teníamos complicidad, pero de ahí que haya habido tonteo… Absolutamente no».

Respecto a Laura Matamoros, después de confirmar en el puente de las emociones que ese beso sí se había producido, el concursante vasco incidió en que ella no estaba cuando, según Kiko Jiménez, él se besó con Marieta: «Creo que me quiere desprestigiar y meter mierda. O sacar del concurso». Lejos de que todo quede ahí, Gorka fue más allá: «Además sabe lo que quiero a mi novia y todo eso lo ha cogido para utilizarlo en mi contra y sacarme del concurso. Pero no lo va a conseguir».

Marieta se sincera y deja en evidencia a Gorka: «El otro día no fui sincera».

La ex participante de La isla de las tentaciones 7 no dudó en echar mucha más leña al fuego: «Para mí eres sagrada, Sandra. El otro día no fui sincera. Me puse un poco en compromiso… es verdad que ha habido besos en la comisura», espetó. La presentadora pregunto que a qué tipo de besos se refería, y la joven respondió: «Ha habido más besos eléctricos, para mí son besos de deseo».

Marieta afirma que Gorka intentó primero una carpeta con Miri antes que con ella 😱😱😱 🏝 #ConexiónHonduras10

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/0l0y1d49ys — Supervivientes (@Supervivientes) May 12, 2024

Lejos de quede todo ahí, Marieta dio más datos: esos besos se produjeron en Playa Condena, cuando ambos eran compañeros. Acto seguido, aseguró que Gorka necesitaba cariño en Honduras, por lo que éste le llegó a proponer dormir con ella. Sobre si el vasco le ha dicho si le gusta o no, ella fue honesta: «No le ha hecho falta decírmelo».

Pero todo fue más allá cuando ella confesó que el vasco le dio a entender que tenía como objetivo hacer alguna trampa que pudiera llegar a interesar a la audiencia de Supervivientes: «Primero empezó la carpeta con Miri. Aquí se dio cuenta de que a lo mejor interesaba más su relación de fuera… pero vio que yo le hacía gracia. Pero yo paso. Entre Gorka y yo ha habido tonteo y eso creo que le puede molestar a su chica». ¿Cuál será la reacción del vasco al descubrir lo que ha dicho su compañera en el reality?