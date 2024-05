Gorka estalla contra Kiko Jiménez tras decir que le ha visto besándose con Marieta en ‘Supervivientes 2024’

El pasado jueves 9 de mayo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, conocimos el nombre del nuevo expulsado del reality pero, poco antes de descubrirlo, Kiko Jiménez soltó una auténtica bomba en palapa que hizo que Gorka estallase como nunca.

Todo comenzó cuando el presentador de Supervivientes 2024 pidió al andaluz que contase aquello que ha guardado en secreto durante un tiempo. Fue entonces cuando Kiko Jiménez comenzó a pronunciarse: «Es la hora de contarnos las verdades. Vamos a contar la verdad. Gorka, Marieta, compartidlo con la audiencia».

Los dos señalados se habían quedado completamente sin palabras. Aun así, el vasco no tardó en hablar: «No sé de qué hablas». Jiménez empezó a hacer el sonido de un reloj, logrando sacar de quicio a Gorka: «Cuenta otra mentira más, todo el mundo ha visto que eres un mentiroso compulsivo».

Acto seguido, el novio de Sofía Suescun volvió a pronunciarse: «Sobre todo porque tiene un compromiso. Debería de ser leal a la audiencia y no hacer las cosas por detrás». Y añadió, soltando, de una vez por todas, la bomba que tenía preparada: «Yo he visto a Gorka y a Marieta comerse la boca, darse un beso. Eso ha pasado aquí».

Para tratar de aclarar cualquier tipo de duda, el vasco rápidamente se levantó y se puso en mitad de la palapa, visiblemente enfadado por lo que acababa de escuchar: «Le voy a decir a todos mis compañeros a ver si eso es verdad», comenzó diciendo. Acto seguido, fue nombrándoles uno a uno. Todos ellos negaron haber visto ese supuesto beso entre él y Marieta.

«¡Eres un mentiroso compulsivo! Este hombre tiene que pisar a la gente para que él brille. Es el tío más sucio que he visto en mi vida», espetó Gorka. Marieta se había quedado verdaderamente impactada, y es algo que quiso dejar claro: «Me he quedado en shock. Obviamente no ha pasado. Yo no tengo nada que perder, la que estoy soltera soy yo».

Marieta asegura que entre ella y Gorka NO hubo beso ❌ ¿Estáis de su parte? 👀 🏝️ #SVGala10

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/daLjRhmtT0 — Telecinco (@telecincoes) May 9, 2024

El vasco continuaba sin entender el motivo por el que Kiko Jiménez le atacaba tanto y de esa forma: «Eres la típica persona que quiero tener lejos de mi vida. Tóxico. No quiero estar cerca de ti, tío, nunca más». El novio de Sofía Suescun continuaba en sus trece: «¿No te recuerda a nada el tema capucha?».

Jorge Javier Vázquez optó por preguntar al resto de concursantes de Supervivientes 2024. El resto negó haber visto algo, pero sí coincidían en que existe una enorme complicidad en los dos. Ángel Cristo Jr dio más detalles sobre lo que pensaba al respecto: «Yo ya se lo dije a Gorka, que fuera prudente». Kiko Jiménez aseguró que no era el único que había visto al vasco y a Marieta besándose.

Tras lo vivido en palapa, Gorka decidió pedir perdón a la audiencia de Supervivientes 2024 por sus formas, pero también a sus compañeros por haber creado cierto mal rollo. Además, quiso incidir en este asunto para dejar todo claro de una vez por todas: «Con Marieta tengo complicidad, pero hasta ahí. Ojalá nos llevemos genial. Quiero muchísimo a mi novia y me quiero casar con ella».