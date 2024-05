Ángel Cristo Jr y Laura Madrueño tienen un tenso encontronazo: «Nos estás cuestionando»

El pasado domingo 12 de mayo pudimos disfrutar de un nuevo debate de Supervivientes 2024 presentado por Sandra Barneda. De esta forma, los concursantes de Playa Olimpo y Playa Condena se enfrentaron a una nueva prueba de recompensa. En ella, fuimos testigos de un tenso encontronazo entre Ángel Cristo Jr y Laura Madrueño.

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la recompensa solamente la iba a poder disfrutar uno de cada grupo, y era comerse un enorme perrito caliente sin tiempo. De esta forma, para poder lograr ese objetivo, los concursantes de Supervivientes 2024 iban enfrentándose a tres juegos clasificatorios. Algunos se quedaban por el camino y otros continúan avanzando en la competición, hasta que solamente quedase uno de Playa Olimpo y uno de Playa Condena.

De este último grupo, ya contábamos con un finalista que era Gorka tras haber eliminado a Arkano. Por lo tanto, llegaba el momento de saber qué concursante de ese mismo equipo iba a enfrentarse al vasco para poder disfrutar esa sorprendente y deseada recompensa. ¡Nadie iba a dejar pasar la oportunidad tan fácilmente!

En esta ocasión, Aurah Ruiz, Ángel Cristo Jr y Blanca Manchón tenían que desenterrar una caja de la arena para coger los bloques que se encontraban dentro, pasar una prueba de obstáculos, y formar esa palabra que estaba escondida en esas piezas. Los tres tenían marchados los lugares donde tenían que desenterrar esa caja.

Cuando Laura Madrueño dio la señal, Ángel Cristo Jr se equivocó de marca. Arkano se dio cuenta y no tardó en hacérselo saber a su compañero: «¡Ángel, creo que no es ahí!». El hijo de Bárbara Rey se enfadó muchísimo, ya que tuvo que comenzar a desenterrar en otro punto. Nada más terminar la prueba y tras la victoria de Aurah Ruiz, hizo saber su descontento a los espectadores de Supervivientes 2024.

«No se pueden hacer cuatro marcas, yo empezar a desenterrar y que me digan luego que desentierre en el otro lado», comenzó diciendo Ángel Cristo Jr. «Yo podría haberlo ganado, pero prefiero que Aurah coma», añadió. Tras hacer hincapié en que la primera caja la tenía prácticamente desenterrada cuando tuvo que empezar a desenterrar otra, Laura Madrueño fue contundente.

«Me parece que nos estás cuestionando constantemente», aseguró la presentadora desde Honduras. El concursante no tardó en hablar: «No, yo nunca cuestiono nada. Lo que estoy diciendo es que no me pueden decir que estoy desenterrando una caja donde han hecho una marca que no tiene que estar ahí, y cuando ya tengo la caja desenterrada…»La presentadora le cortó de raíz: «Era una marca del juego anterior, y estaba mucho más lejos de tu mesa».

Ángel Cristo Jr volvió a hablar: «Pues que me lo indiquen. Si esa marca tiene la misma palabra, ¿por qué me piden que empiece a desenterrar otra caja diferente?». Laura Madrueño no tardó en responder: «¿Quién te ha pedido que desentierres otra caja diferente? Ángel, por favor. Lo que te quiero decir es que si tus compañeras han empezado a desenterrar la marca de la derecha, no sé por qué tú te has ido dos metros más allá de tu mesa». Ángel respondió: «Porque nadie me lo ha indicado».

La tensión se palpaba en el ambiente, puesto que el concursante seguía en sus trece: «Hombre, ¿cómo vais a poneros de mi lado? Por supuesto que no, el equipo es sagrado», espetó a Sandra Barneda. Como era de esperar, la reacción de Aurah Ruiz ante la actitud de su compañero de Playa Condena no tardó en llegar: «Me parece muy feo. Para una prueba que gano, tiene que ser todo para él».