Hace menos de un año, Miley Cyrus sorprendió a todos sus fans con el lanzamiento de, hasta ahora, su último proyecto discográfico. Un nuevo trabajo que fue presentado bajo el nombre de ‘Plastic Hearts’ y donde la artista volvió a demostrar el por qué es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial.

Sin embargo, lejos de quedarse de brazos cruzados, la intérprete ha comenzado a dar señales de que su próximo disco podría ver la luz más pronto que tarde. Y es que, según se ha podido comprobar, Miley ha reabierto el dominio que posee y que fue uno de sus primeros puntos de información (MileyWorld) cuando comenzó a publicar sus canciones bajo su propio nombre.

YOU’RE INVITED TO THE ULTIMATE MILEY PARTY AT https://t.co/hGGTgxOVIf MAKE SURE YOU’RE ON MY MAILING LIST! EXCLUSIVE SURPRISE FOR MiFANSONLY COMING SOON!!!!!! pic.twitter.com/qhLoi6WBST

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) October 14, 2021