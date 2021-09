Durante muchísimos años, Miley Cyrus se ha convertido en un ejemplo a seguir para toda una generación en cuanto a empoderamiento, reivindicación y libertad sexual se refiere. Otra de las cuestiones que más caracteriza a la estadounidense es que siempre ha sido completamente sincera y honesta consigo misma.

Un claro ejemplo lo hemos podido apreciar en el concierto que Miley Cyrus estaba realizando en el ‘Summerfest 2021’. La joven no dudó un solo segundo en parar en seco su actuación para hacer una confesión a todos los allí presentes. Algo que, desde luego, consiguió dejar a sus fans absolutamente sin palabras.

Pero, ¿qué quería hacer saber? Que había estado a punto de sufrir un ataque de pánico. “Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy a quien conozco desde los 12 años y le dije que me sentía como si estuviera sufriendo un ataque de pánico”, aseguró Miley Cyrus sobre el escenario.

.@MileyCyrus confessed @Summerfest tonight that she felt like she was having a panic attack in the middle of the show. “I think by being honest, that makes me less afraid,” she said. Look for our coverage of her amazing show @journalsentinel https://t.co/VszwAqVemN pic.twitter.com/JX7I0VcDKT

— Piet Levy (@pietlevy) September 18, 2021