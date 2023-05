Miley Cyrus manda un mensaje a sus fans tras anunciar que no volverá a hacer una gira mundial

Las palabras de Miley Cyrus en su entrevista con la edición británica de Vogue han generado una división de opiniones. La artista estadounidense explica en ella que no volverá a realizar conciertos multitudinarios, pues no se siente conectada con el escenario ni con el público.

Con sus declaraciones, Miley Cyrus zanjó la posibilidad de embarcarse en una nueva gira mundial para presentar su nuevo disco, Endless Summer Vacation. «Me encanta actuar muchísimo para mi equipo. Pero cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que más me gusta del mundo», expresó.

Unas palabras tras las cuales, y debido a la división de opiniones generadas con sus palabras, la artista estadounidense se ha retractado y ha publicado un mensaje dirigido a sus fans, en el que explica que sí que siente conectada a ellos, e incluso ahora más que nunca.

«Para aclararlo, me siento conectada a mis fans ahora más que nunca, cuando yo gano nosotros ganamos, aunque no los vea cara a cara en conciertos siento a mis fans en mi corazón, estoy constantemente creando nuevas maneras de estar conectada a mi público sin sacrificarme», explica la artista en el mensaje publicado en sus redes sociales.

Miley Cyrus continúa su mensaje dejando claro que: «Actuar para vosotros han sido algunos de los mejores días de mi vida, y continuaremos haciendo este viaje juntos, tal y como llevamos haciendo las últimas ya casi dos décadas».

La artista explica que: «esto no tiene nada que ver con la falta de aprecio por los fanáticos y todo lo que conlleva», y asegura que se debe a que «simplemente no quiero estar lista en un vestuario, que es la realidad de mi vida en la carretera».

« Simplemente no quiero dormir en un autobús en movimiento. No es lo mejor para mí en este momento, y si has estado siguiendo mi carrera, sabes que siempre cambio y la forma en que me siento al respecto también podría cambiar», explica, dejando la puerta abierta a un regreso a los escenarios en un futuro.