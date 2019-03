Miley Cyrus hace twerk a Taylor Swift y así reaccionan las redes sociales

Miley Cyrus hace twerk a Taylor Swift y consigue revolucionar las redes

Miley Cyrus, con motivo del Día Internacional de la Mujer, compartió varias imágenes de mujeres a las que admira, entre las que pudimos ver a la estadounidense posando junto su amiga Ariana Grande, otra con Nicki Minaj, Beyoncé… pero esto no ha sido lo que ha sorprendido a los usuarios de Twitter. Lo que ha hecho revolucionar las redes ha sido un gracioso un gif que une a dos de las mayores representantes del pop: Miley Cyrus y Taylor Swift.

Este tweet consiste en un gif donde Miley Cyrus y Taylor Swift gracias a la magia de la edición, aparecen bailando nada más y nada menos que twerking. La cantante estadunidense ha compartió este gif atraves en Twitter , acompañado de un texto donde pide a sus fans que le comenten cómo prefieren celebrar el día, como Swift o como ella.

It’s Women’s Day! 😻 To celebrate, will you Top like Taylor? Or Twerk like Miley? Please Answer pic.twitter.com/eNte9TOtR9 — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 10 de marzo de 2019

No esperábamos menos de una publicación de la cantante de ‘Nothing Breaks Like a Heart’, siendo honestos. Por ese mismo motivo, los fans han conseguido revolucionar la red social. Hemos visto que las opiniones han sido de lo más diversas: Por un lado, a muchos seguidores les ha parecido un tweet muy gracioso. Por otro lado, hay muchos usuarios de Twitter que no lo ha entendido. Lo que esta claro es que esta publicación no ha dejado indiferente a nadie.

En 2015 saltaron las alarmas respecto a una posible rivalidad entre ambas cuando la cantante de ‘Malibu’ realizó unas declaraciones sobre Taylor. Miley analizó el vídeo de ‘Bad Blood’ de Swift, en el que supuestamente recrea una especie de venganza en contra de Katy Perry. Lo llegó a calificar como demasiado violento. Muchos dieron por hecho que esas palabras era síntoma de una mala relación, pero la realidad es que ninguna ha ido nunca mas allá de estas declaraciones.

Pero todos, después de este tweet, estábamos esperando la respuesta de Taylor Swift… pero todavía no ha llegado. Es verdad que la cantante utiliza en muy pocas ocasiones su cuenta de Twitter. Así que seguimos con la duda.¿Le habrá gustado este gif?