Miley Cyrus consigue una orden de alejamiento contra el hombre que la acosaba desde 2018

Miley Cyrus ha conseguido una orden de alejamiento contra su acosador. Después de una larga batalla, la artista estadounidense finalmente ya tiene la protección judicial que pedía, después de que un hombre, cuyo nombre es Alexander Kardalian, se obsesionase tanto con ella que se llegó a presentar en su casa tan solo unos días después de salir de prisión.

Según los documentos a los que ha tenido acceso el portal de noticias TMZ, la artista acudió esta misma semana a los tribunales para solicitar la citada orden contra este hombre de 52 años de edad. Tal y como explica el escrito, desde el año 2018 el acusado no paraba de mandarle cartas e incluso intentó chantajearla pidiéndole dinero.

El comportamiento obsesivo del acosador se intensificó a partir del verano del año pasado, cuando se presentó en dos ocasiones en la puerta de su casa de Los Ángeles. Y aunque fue arrestado en diciembre de 2022 hasta este verano, volvió a presentarse en el domicilio de la cantante.

Miley Cyrus is getting court-ordered protection from a man she claims showed up to her home days after being released from prison. https://t.co/KInj9baStR

