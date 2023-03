Miley Cyrus celebra su número uno global con ‘Flowers’ por séptima semana consecutiva

Miley Cyrus está atravesando uno de los momentos más dulces de su carrera. La artista estadounidense continúa disfrutando del éxito de Flowers, el primer single de su nueva era musical, que una semana más continúa en lo más alto del top global en todas las plataforma

Tras el estreno de su esperado nuevo disco, Endless Summer Vacation, la artista estadounidense ha celebrado continuar en la cima de la prestigiosa lista estadounidense Billboard Hot 100 por séptima semana con el primer single del álbum.

“¡Flowers es el número 1 por séptima semana! Los amo a todos ustedes. ¡ Vacaciones de verano sin fin disponible ahora!” escribió Miley Cyrus a través de su cuenta de Twitter, junto a una imagen en la que aparece con un vestido lentejuelas negras, un abrigo largo de piel verde y sus inseparables gafas de sol negras.

Flowers is #1 for a 7th week! I love all of you. Endless Summer Vacation out now! pic.twitter.com/E8OfJlQLRK

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 21, 2023