Como todo fiel seguidor de ‘Secret Story’ conoce, Adara Molinero y Cristina Porta no son la viva imagen de la amistad. Una situación que Miguel Frigenti ha tenido que mediar para no posicionarse con una o con la otra, ya que consideraba a ambas sus amigas , hasta ahora.

En la última gala del programa el colaborador y exconcursante de «la casa de los secretos» ha sido testigo de unas declaraciones donde Cristina Porta y Luca Onestini hablaban sobre él, pero no de nada bueno. Dolido por la situación y sintiéndose traicionado por quién creía que eran sus «amigos», el tertuliano ha hablado sin tapujos.

«Estoy flipando…», era la primera reacción de Miguel al escuchar las palabras de Porta. Un video que le llevó a reflexionar y a agradecer a Adara Molinero por su lealtad. «Una amiga es la que no te pone en aprietos: te deja ser libre y no te pone en compromisos. Una amiga piensa en tu bienestar y no antepone sus intereses a los tuyos. Gracias, Adara. No me equivoqué contigo ni en GH17, ni en GHVIP, ni en Secret Story», declaró.

Pero, eso no acabó ahí. La noche fue de lo más reveladora para el tertuliano, y es que, Luca Onestini le dijo a sus compañeros de la casa que Miguel le había confesado que se había visto obligado a defender a Adara en los platós de Mediaset. Unas palabras que hicieron estallar por completo a Miguel Frigenti, quien lo desmintió sin dudarlo.

«Esto es falso. Si para cargarse a Adara tienen que poner en mi boca mentiras, me dice mucho de lo que verdaderamente sentían por mí. ¿Por qué sin conocer mi opinión de mi propia boca, mis supuestos amigos cargan contra mi de esta manera?», expresaba dolido. Una traición que ha llevado a Miguel a replantearse todo lo vivido con Cristina Porta y Luca Onestini.

«¿Qué buscaban mi cariño, o mi apoyo fuera de la casa?. Decepcionado. No quiero amigos así», sentenciaba. Lo que está claro es que si Miguel Frigenti resulta ser uno de los elegidos por la audiencia para ser repescado, la situación dentro de la casa estará muy tensa.