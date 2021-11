El pasado martes disfrutamos de una nueva entrega de ‘Secret Story: cuenta atrás’ presentado por Carlos Sobera. Es más que evidente que la tensión se palpa en el ambiente de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Y no es para menos, puesto que estamos ante una de las nominaciones más cruciales de esta edición: Miguel Frigenti, Cristina Porta y Adara Molinero fueron los elegidos de esta semana.

Bien es cierto que en esta nueva gala pudimos descubrir que el menos votado de los tres era Miguel Frigenti y, por tanto, se salvaba de continuar nominado. Antes de que esto sucediera, los tres concursantes de ‘Secret Story’ tuvieron un careo en la temida sala de la verdad. En ese mismo lugar, el programa mostró una serie de imágenes que hicieron que la tensión aumentase por momentos.

Carlos Sobera, como presentador, no dudó en destacar que en esos vídeos se apreciaba un posible acercamiento entre el colaborador de ‘Sálvame’ y Cristina Porta. Lo cierto es que la forma en la que el vasco planteó la situación no fue la idónea para Miguel Frigenti, por lo que éste no dudó en hacerle saber que se sentía verdaderamente molesto al respecto.

Frigenti: «Mi paso por la casa está siendo diferente al anterior, soy feliz aquí dentro» #SecretCuentaAtrás11 pic.twitter.com/2CHnHy8bwt — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 23, 2021

Todo comenzó cuando el presentador de ‘Secret Story: cuenta atrás’ dijo lo siguiente: “Frigenti, estos días has intentado acercarte a Cristina. ¿Has intentado prepararte el terreno si la expulsada es Adara?”. Una pregunta que dejó sin palabras al concursante del reality. Tanto es así que no tardó en responder.

“No, no tengo que preparar nada. Soy quien soy”, comenzó diciendo Miguel Frigenti, visiblemente dolido. “Yo no tengo que preparar ningún terreno. Y, perdona que te diga Carlos, esa pregunta me ofende”, añadió. Al ver la reacción del periodista, Carlos Sobera quiso ser honesto: “No, no. No es una pregunta ofensiva”.

Lo cierto es que Miguel Frigenti quiso explicar el motivo de su reacción con su ex amiga: “He visto a Cristina estos días llorar y salió de mi ir a darle un beso. No me gusta verla mal. En esta casa me voy topando con cosas del pasado y tengo esa encrucijada de sentimientos”. En ese preciso instante Carlos Sobera quiso zanjar el asunto, sin darle la mayor importancia.