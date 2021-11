La prueba semanal de ‘Secret Story’ es un claro homenaje a la televisión. Por lo tanto, “Buenos días con Frigenti” es el programa que Miguel Frigenti ha decidido presentar junto a su compañera Sandra Pica. En esta nueva entrega pudimos ver una conexión en directo con Luis Rollán, cuyo objetivo era realizar un tour por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

Más allá de esto, el periodista no dudó en preguntar a su compañera de programa qué le había parecido el momento en el que Cristina Porta reconoció que tenía miedo de dormir en la misma habitación que Adara y él. Sandra Pica se mostró contundente: “Me dejó bastante sorprendida, no acabé de entenderlo bien y en mi cabeza no termina de entrar esta reacción al miedo”. El presentador de “Buenos días con Frigenti” estaba de acuerdo, dejando claro que para él era una “campaña para salvarse el jueves”.

Por si fuera poco, los concursantes aprovecharon la ocasión para comentar el conflicto que Adara Molinero y Cristina Porta mantienen con la compra. Sandra Pica reconoció que la periodista deportiva le ofreció hacer la compra semanas antes, por lo que no entiende por qué se comporta de diferente manera con la ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’. Aprovechando la ocasión, Frigenti criticó el hecho de tratar de que Porta trata condicionar a otras personas “para salirte con la tuya”. En ese momento, dieron la bienvenida a Adara al programa.

Adara: «Creo que podría aportar muchísima libertad, que es lo que necesita esta casa. No se necesita que nadie ponga límites en la compra o la comida, se necesita que cada uno actúe como él quiere» #Secret24N https://t.co/UkjjqqImQj pic.twitter.com/ftGktOTCn2 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 24, 2021

La madrileña reconocía que tenía muchísimo miedo de cara a una posible expulsión. ¡Pero no solo eso! Sino que cree firmemente que, aunque haya cometido muchos errores, jamás dijo que quería tener un duelo con Cristina Porta. Por si fuera poco, aclaró en qué punto se encuentra su amistad con Sandra Pica. La joven aprovechó la ocasión para sincerarse: “He intentado no hablar del tema porque soy muy cobarde a veces”, reconociendo que su compañera está siendo “el blanco fácil”.

Miguel Frigenti, tras escuchar las palabras de Sandra Pica, no dudó un solo segundo en aplaudir su sinceridad y su honestidad. Lejos de que todo quede ahí, Adara Molinero habló de otros asuntos justo antes de que el colaborador de ‘Sálvame’ aprovechara la ocasión para hacer un alegato: “Quiero que se quede Adara, de Cristina ya hemos visto un poco todo y hay que premiar que está como una cabra”.

Parece que este programa no ha gustado en absoluto a sus compañeros. Es más, Luca Onestini les aplaudió con cierta ironía, recordando a Frigenti que había dicho que “no utilizaría una prueba para atacar a nadie”. Aunque el tertuliano prefiere mantenerse al margen del conflicto, Cristina Porta también se ha metido de lleno en él: “Qué cobardes. Hablar en el programa y aquí pirarse”. Finalmente, Miguel y Luca terminan teniendo un fuerte enfrentamiento en la cocina.

Cristina, sobre Frigenti y Adara: «Qué cobardes, hablando en la prueba y aquí pirarse» #Secret24N https://t.co/UkjjqqImQj pic.twitter.com/7x3WuJKwYr — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 24, 2021

De un momento a otro, el colaborador de ‘Sálvame’ lanzó un dardo envenenado a Cristina Porta: “Yo no llevo toda la semana haciéndome la víctima ni voy diciendo que tengo miedo de dormir con compañeros”. La periodista deportiva, nada más escucharle, entró en cólera: “No me va a afectar que tú digas que lloro. Tú estás en los platós para hacer daño a la gente. No me haces daño diciendo que lloro por hacerme la víctima, lloro porque soy una persona a diferencia de ti que eres un personaje”.

Por si fuera poco, la joven quiso ir más allá: “Eres experto en hacer daño a la gente. Dame, ya no me duele”. Miguel Frigenti le hace saber que se ha pasado “cuatro pueblos”, mientras que ella reconoce que no entiende cómo “no se pueden tener remordimientos por hacer daño a la gente”. Los tres terminan enzarzados en una discusión donde el mal rollo y los reproches no cesaban en ningún momento.