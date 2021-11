Este martes, Miguel Frigenti podría convertirse en el concursante repescado de ‘Secret Story’. El periodista tiene muchas ganas de volver a la casa de los secretos, y así lo hizo ver el pasado domingo, cuando no dudó en poner firmes a todos sus enemigos que aún siguen dentro de la casa.

El domingo, Frigenti aseguró que quiere entrar en la casa para desenmascarar a Isabel Rábago, quien según su opinión, es la persona con más falsedad que se ha encontrado en el reality. Por otra parte, el ex concursante se mostró decepcionado con dos de sus apoyos de dentro de la casa.

Aunque Luca Onestini y Cristina Porta fueron dos de sus pilares durante su paso por la casa, el periodista reconoció que hay algo de sus amigos que no le ha sentado demasiado bien.

Frigenti, sobre Cristina y Luca: «No dudo de los sentimientos de ninguno de los dos, pero van a tiempos diferentes» #SecretNoche9 pic.twitter.com/6whbPeG6By — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 7, 2021

«Parece ser que si yo apoyo a Adara, que es una de mis intocables, no puedo ser amigo de Cristina o de Luca. La amistad para mí es otra cosa, es libertad, yo veo la amistad de otra manera», ha explicado el colaborador de ‘Sálvame’.

«Nadie me va a quitar los 21 días que viví con Cristina y Luca, fueron muy verdaderos e intensos y los guardo con cariño. Pero como espectador y analista del programa, la situación en la que he visto a Adara no me ha gustado y me posiciono a su lado, porque creo que no se han portado bien con ella. Quien se quiera separar de mí por eso pues es lo que hay», señaló el ex concursante.

Además, el colaborador fue muy claro y aseguró que se siente decepcionado con sus amigos: «Hacen comentarios que son una manera de presionarme desde dentro. Por parte de Luca y Cristina, por ejemplo, hoy han dicho este armario es de Miguel, si vuelve Miguel porque si vuelve Frigenti no. ¿Qué pasa que si estoy con ellos soy Miguel y si estoy con Adara Frigenti? Es como darme a elegir constantemente y si me dan a elegir pues… Me va a sentar mal».