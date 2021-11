Este martes Telecinco emitió una nueva entrega de ‘Secret Story’, que estuvo marcada por los reencuentros entre los concursantes y los aspirantes a la repesca. Uno de los reencuentros más esperados era el de Miguel Frigenti y Cristina Porta, que tras haber sido uña y carne, actualmente tienen una relación muy distante.

A pesar de que dentro de la casa su amistad parecía inquebrantable, poco a poco se fueron distanciando, después de que la periodista se diera cuenta de que su amigo podía estar defendiendo a Adara Molinero fuera de la casa. Esto provocó en ella una gran inseguridad, y durante su reencuentro ambos estuvieron de lo más distantes.

Tras la entrada de Miguel Frigenti en la casa de los secretos, Cristina Porta confirmó sus sospechas. Y es que su amigo fue muy sincero con ella, dejándole clara su posición y aclarando todas sus dudas.

Cristina: «Afortunadamente los tres van a estar dos días y solo se va a quedar uno, que ojalá que sea Miguel. Luis siempre ha defendido a Adara»

Frigenti: «Le quiero decir a Cristina y Luca que les tengo cariño, que tengan cuidado con Luis. Es un consejo» #SecretCuentaAtrás9 pic.twitter.com/1CGEFw07cP — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 10, 2021

“Te quiero hablar con toda la honestidad del mundo porque eres una persona muy importante aquí dentro”, le dijo el ex concursante a Cristina Porta. “En el conflicto que habéis tenido Luca y tú con Adara, habéis sido injustos. Y desde fuera me he sentido presionado porque me habéis nombrado”, comenzó diciendo.

Miguel Frigenti también le dijo a Cristina Porta que “hay cosas tuyas que no me han cuadrado. Cuando te he visto con Cynthia, con Isabel…”. Y añadió: «Si yo me quedo aquí no voy a estar en un grupo en el que están Isabel y Cynthia, y a Adara no la voy a dejar sola”.

El colaborador le dijo a la concursante que a pesar de todo le tiene mucho cariño y que eso no va a cambiar: “La amistad es libertad. Que sea amigo de unos no me convierte en enemigo de otros”, concluyó.