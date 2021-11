Durante esta pasada madrugada, muchos son los concursantes de ‘Secret Story’ que han aprovechado la ocasión para hablar en profundidad con alguno de los posibles repescados. Un claro ejemplo lo encontramos en Luca Onestini, que no ha dudado en tener una conversación con el que fuera su compañero en el concurso, Miguel Frigenti.

Igual que ocurrió con Cristina Porta, el colaborador de ‘Sálvame’ ha tenido un cara a cara con el hermano de Gianmarco Onestini en el vestidor de la casa. El italiano no dudó en cargar contra la madre de Adara por el “golpe bajo” en los alegatos, dejando claro que Miguel Frigenti apoyaba a su hija y no a Cristina Porta.

Es entonces cuando el tertuliano fue contundente: “Yo soy su amigo, pero no soy propiedad de nadie”. Además, acusa a Luca y a Cristina de obligarle en todo momento a elegir entre un bando u otro. “Pasaron cosas muy fuertes. No se pueden decir esas cosas de una mujer. En un caso así tienes que defender a tu amiga”, reprochó Luca. El tertuliano reconoció que eso no le gustó, pero que tampoco entiende por qué la periodista deportiva dejó de hablar a Molinero de un día para otro.

En esta conversación, el italiano quiso recordar a su compañero que había “vivido mucho más tiempo íntimo” con él y con Cristina que con Adara. Además, le reprochó que dijera que conoce a la ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’ desde hace años cuando, hasta que ésta llegó a ‘Secret Story’, tan solo se habían visto un par de veces. Lo cierto es que Luca cree que Miguel no está siendo objetivo respecto a Cristina Porta, y él responde: “Hoy no me ha buscado ni una sola vez para estar conmigo. ¿Tengo que ir como un perrito detrás para buscarla?”.

El colaborador de ‘Sálvame’ fue más allá: “Las primeras que han cuestionado tu relación han sido Isabel y Cynthia”, por lo que Luca respondió: “Cynthia no ha dicho a Cristina que no tiene dignidad. No me ha dicho a mí que yo no tengo valores ni que esto sea un carpetazo de mierda”. De esta manera, dejaba claro que las cosas y las personas cambian.

Miguel reaccionó señalando, una vez más, a la periodista deportiva: “Cristina te ha engañado porque no es verdad que Adara le gritó en la sala de la verdad. Es mentira. Estoy hasta las narices. Cristina ha pasado de Adara como de comer mierda”. Siguiendo con su alegato, Miguel Frigenti fue a más: “No habéis querido ni comer conmigo. No sé, ¿qué os he hecho?”. Continuaron hablando de sus nuevos apoyos dentro y fuera de la casa, a lo que el italiano le hizo saber que Cristina siente que quiere más a Miguel que a la inversa. El tertuliano fue tajante: “Eso es chantaje sentimental”.