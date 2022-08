Miguel Bosé: la petición a su entorno ante la enfermedad de Nacho Palau

Hace apenas una semana, Nacho Palau anunciaba que padece cáncer de pulmón, una noticia que sin duda ha sacudido por completo su mundo, el de la cadena Telecinco y el de sus amigos y familiares. Todo fue anunciado a través de las redes sociales del escultor, el cual recibió un aluvión de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Ahora Miguel Bosé, con el cual mantuvo una relación amorosa durante año, ha pedido a su hermana un favor con respecto al valenciano.

Lucia Dominguín será una de las participantes del nuevo programa de Telecinco, Pesadilla en el Paraíso. La hermana del cantante ya se habría pronunciado sobre la enfermedad de su excuñado, expresando todo su apoyo a Nacho Palau, y lanzando un mensaje de certeza en cuanto a la recuperación de este.

Tal y como reconocía el mismo Miguel Bosé, tenia conocimiento de la enfermedad de su expareja desde hacia tiempo, ya que el mismo Nacho Palau se había puesto en contacto con el para expresarle lo que le ocurría. Además, habla de que están en contacto para que pueda saber el desarrollo de la recuperación del padre de sus hijos.

Miguel Bosé y su hermana se reunieron antes de que comenzasen las grabaciones de Pesadilla en el Paraíso con el fin de llegar a un acuerdo. Tal y como recogen los compañeros de Lecturas, el intérprete de Amante Bandido le habría pedido a Lucía Dominguín que no hablase en ningún momento de la enfermedad de Nacho Palau. Miguel Bosé comprende la delicadeza del momento, y no permitirá bajo ningún concepto que se le falte el respeto a Nacho Palau.

Lucía, por su parte, ya está inmersa en la grabación del programa, que a pesar de que aún no se ha empezado a emitir no tardará en hacerlo. A pesar de que intentará no mencionar a su excuñado, estamos seguros de que se acordará y mucho de el durante esta edición.