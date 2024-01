«Fue lo más tonto»: Miguel Bernardeau recuerda en ‘El Hormiguero’ el día que casi muere

Miguel Bernardeau ha arrancado la semana de invitados de El Hormiguero para hablar de la serie Zorro, en la que es uno de los protagonistas junto a Rodolfo Sancho. El actor vivió el incidente de Pablo Motos en directo y recordó el accidente en el mar en el que casi pierde la vida.

La serie se podrá ver desde el próximo 25 de enero en la plataforma Prime Video, mientras que se estrenará el día 28 en TVE en una noche muy especial el domingo. «Es un Zorro más joven y se ve cómo aprende a ser el Zorro, dando el paso de niño a hombre. Una serie muy divertida para toda la familia, acción, humor y algo de romance», ha comentado.

Miguel Bernardeau es el protagonista de la serie “Zorro” que se estrena el 25 de enero en @PrimeVideoES #BernardeauEH pic.twitter.com/Rq8MC4hK1z — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 22, 2024

«Es un animal que tiene genio, no lo puedes poner cerca de otros caballos, cuando no le das las directrices se para, te mira… es un caballo muy grande, musculoso, todo un semental», ha comentado sobre su compañero de rodaje, un caballo al que le costó adaptarse.

También hubo tiempo para hablar de cosas lejos de la serie, como son sus aficiones lejos de las cámaras. «Parte de la grabación de Zorro fue en Canarias, ¿surfeaste?», ha preguntado al invitado. «Solo cogí dos olas porque, si me hacía daño, era una movida», ha aclarado.

¿Cómo es manejar el látigo y la espada del Zorro?, Miguel Bernardeau contesta #BernardeauEH pic.twitter.com/vsjC9VT1QH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 22, 2024

Pero su amor por el mar y el deporte no siempre le ha dado alegrías, ya que le costó un buen susto. «Fue lo más tonto que me ha pasado en mi vida. Navegaba con un amigo por un sitio por donde he ido toda mi vida, pero por un fallo de fabricación el catamarán volcó y nos caímos», ha arrancado.

Los náufragos lo pasaron francamente mal: «Estuvimos 3 horas y media en el mar, en una zona donde los multimillonarios pasan con sus yates, pero esos no paran… hasta que uno lo hizo, nos tendió la mano y nos ofreció una copa de champán, pero yo le pedí agua».