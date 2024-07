Un micro abierto traiciona a un presentador de RTVE en los JJOO: «Me machacas la oreja, tío»

El pasado viernes 26 de julio, los Juegos Olímpicos de París celebraron su ansiada ceremonia de inauguración. Un evento muy esperado a nivel global que, como no podía ser de otra manera, está siendo transmitido de forma exhaustiva por el grupo de RTVE.

El grupo de comunicación español ha enviado un gran despliegue técnico y humano hasta la capital francesa con el objetivo de transmitirle a sus espectadores todo lo relacionado con la última hora de los juegos. Sin embargo, y por muy cuidadoso que sea el equipo, a veces las cosas no salen según lo planeado.

El pasado domingo 28 de julio, RTVE se encontraba emitiendo el evento matutino de los JJOO. Pero, un inesperado cambio en la programación ha obligado que el periodista Roi Groba y su compañero, Alberto Freile, quiénes eran los encargados de cubrir el espacio, viviesen un tenso momento.

Completamente desconcertados, los comunicadores intentaron salir del aprieto de la manera más profesional posible. De esta manera, los presentadores tuvieron que pasar del boxeo al hockey femenino sin previo aviso. Una situación que tuvieron que comunicarle a los espectadores del formato.

«Íbamos a ir al boxeo pero nos vamos directamente al hockey femenino porque ha empezado ya el partido de la Selección Española que se enfrenta a Gran Bretaña», señaló el presentador. Su cara de desconcierto era más que evidente, pero no fue eso lo que viralizó el momento en redes sociales.

El cabreo monumental de los presentadores de RTVE

Este pequeño cambio en la programación no le sentó nada bien a Roi Groba, quien no dudó en mostrarse muy enfadado por ello. Eso sí, lo que no se imaginó el comunicador fue que su micrófono continuase abierto, por lo que el público pudo escuchar con claridad todo lo que dijo.

«Esto qué ha sido, ¿una broma?», pregunta Roi. «Estoy intentando improvisar y me estás machacando la oreja, tío», indicaba, muy molesto. Unas palabras que iban dirigidas a sus compañeros técnicos. Pero, no fue el único que pidió explicaciones por lo sucedido al equipo.

Vaya rebote olímpico del comentarista de TVE en plató cuando le han cambiado

los planes de conexión . Ha sido un #cabreo #MatiasPrats de libro “Llevamos aquí hora y media que co** ha pasado?” pic.twitter.com/ePHcggXvLs — TVMASPI (@sebas_maspons) July 28, 2024

Alberto Freile, su compañero de programa, se mostró muy contundente con sus compañeros. «¿Qué coño ha pasado?», les preguntó. Fue entonces cuando se percataron de que el micrófono de los presentadores continuaba abierto. Debido a ello, cortaron rápidamente el sonido.

Al respecto, y como es habitual en plena era de las redes sociales, este pequeño cabreo de los presentadores de RTVE ha sido muy comentado por los internautas. De hecho, muchas personas no han podido evitar acordarse de una situación similar que vivió Matías Prats en el Mundial de Francia de 1998. Pues, por aquel entonces, se le escuchaba gritar una ahora mítica frase. «¡Pero esto qué es, pero esto qué es!», decía el comunicador.