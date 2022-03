Luisana Lopilato y Michael Bublé forman uno de los matrimonios de celebrities más consolidados del mundo. La actriz y el artista han formado una bonita familia, tienen tres hijos en común, y hace tan solo unas semanas anunciaron mediante un emotivo video que están esperando su cuarto hijo.

En este contexto, el artista canadiense se mostró súper ilusionado por el embarazo de la actriz y reveló cómo reaccionaron sus hijos ante la noticia de que dentro de poco tendrán otro hermanito o hermanita. Una noticia que los tres pequeños se tomaron con mucha alegría.

Michael Bublé sorprendió durante una entrevista al revelar la curiosa pregunta que les hizo Elías, su hijo mediano, que ahora mismo tiene cinco años. Esto ocurrió después de conocer que su madre estaba embarazada de nuevo y que pronto llegaría un nuevo bebé a la familia.

Michael and @LuLopilato sat down with @HelloCanada for their first joint interview together. They talk love, their growing family & Michael’s new album 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗲𝗿. On stands now in Canada.https://t.co/UBdurzfRvs pic.twitter.com/PAthd3L9tU

— Michael Bublé (@MichaelBuble) March 18, 2022