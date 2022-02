Michael Bublé no deja de sorprender a sus fans. Tras el lanzamiento de su nuevo single hace apenas un mes, ‘I’ll Never Not Love You’, ahora el artista canadiense presenta el videoclip de esta canción, siendo sin duda uno de sus videoclips más especiales hasta la fecha.

‘I’ll Never Not Love You’ es el primer adelanto del nuevo disco de Michael Bublé, que verá la luz el próximo 18 de marzo bajo el nombre de ‘Higher’. Este proyecto, uno de los más esperados de los últimos tiempos, cuenta con un total de trece nuevas canciones, que se convertirá en el noveno álbum de estudio del artista.

Para ir abriendo boca, el artista ha ido publicando algunos adelantos. De esta manera, Michael Bublé ha querido dejar sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores con el lanzamiento del videoclip de su primer single de este nuevo álbum.

I’ll never hurt you like he hurt you.https://t.co/ogufKHAqtm pic.twitter.com/dSFlpV1Y8H — Michael Bublé (@MichaelBuble) February 22, 2022

“‘Haven’t Met You Yet’ fue el precioso comienzo de un verdadero romance. 10 años más tarde, la historia continua en la extraordinaria secuela ‘I’ll Never Not Love You’” escribió el artista en sus redes sociales, justo antes de que este vídeo musical viera la luz.

Se trata de un videoclip protagonizado por su mujer, la actriz y modelo argentina Luisana Lopilato. Debemos tener en cuenta que el canadiense quiso contar con ella para la grabación del videoclip de su canción ‘Haven’t met you yet’. Videoclip desde el cual no se volvieron a separar.

Una década después, Luisiana Lopilato y Michael Bublé están casados, tienen tres hijos y en el videoclip se ha desvelado que este año darán la bienvenida a su cuarto hijo. Además, siguen tan enamorados como el primer día, algo que demuestran tanto en el videoclip como en sus redes sociales.