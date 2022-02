El 2022 promete ser un año muy importante en la carrera profesional de Michael Bublé, y el artista lo sabe. Rompiendo con su silencio musical, el intérprete de ‘It’s beginning to look a lot like christmas’ lanzará este año su nuevo proyecto discográfico, ‘Higher’. Un proyecto que recoge el relevo de ‘Love’, su hasta ahora, último álbum de estudio que fue lanzado en el 2018.

Hace tan solo unos días el artista dio el pistoletazo de salida a esta nueva era artística con el tema ‘I’ll Never Not Love You’, un sencillo con el que Michael Bublé ha dejado claro que lo mejor está por llegar. Pero, eso no ha sido todo, el cantante también ha presentado el tracklist de las canciones que formaran este nuevo proyecto y ha estrenado su propia versión del tema ‘My Valentine’.

Just in time for #ValentinesDay Michael’s rendition of «My Valentine» available now! Written and produced by Sir @PaulMcCartney. Share it with someone you love. Link below #MyValentinehttps://t.co/vaVjHqh86d pic.twitter.com/yEorxFUa9Y — Michael Bublé (@MichaelBuble) February 12, 2022

En pleno día de San Valentín, el rey de las canciones de amor no se podía quedar de brazos cruzados. Por ello, ha sorprendido a todos sus fans con el estreno de esta icónica canción del ex miembro de los Beatles. Eso sí, aunque de momento llega sin videoclip, el artista nos ha querido regalar una versión muy visual de la canción en forma de novela gráfica en blanco y negro.

Se trata de un audiovisual donde ha capturado toda la escencia de su canción para presentarnos su historia en forma de un lyric video que no ha dejado indiferente a nadie. Por otro lado, recordemos que ‘My Valentine’ es una actualización del tema de que Paul McCartney incluyó en el año 2012 en su álbum ‘Kisses on the bottom’. Un pequeño homenaje que no ha podido ser estrenado en un mejor día.