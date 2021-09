Sandra Pica es una de las concursantes que más está dando que hablar en ‘Secret Story’, el nuevo reality de Telecinco. Desde que pisó la llamada “casa de los secretos” por primera vez, la joven ha estado muy unida a Julen, con quien tuvo una historia fuera del programa, y ahora, Melyssa Pinto ha desvelado las verdaderas intenciones de la catalana.

En las últimas horas, Julen y Sandra Pica han elegido cama, y casualmente, a partir de ahora van a dormir el uno al lado del otro. Un hecho que ha hecho sospechar a sus compañeros de que entre ellos todavía podría haber algo.

Mientras tanto, Sandra Pica ha querido zanjar el asunto, asegurando que se fue a esa cama sin ninguna intención, y que dio la casualidad de que Julen se había puesto en la cama de al lado. Una explicación con la que sus compañeros no quedaron conformes.

Sandra: «Yo no quiero más amigos»

Julen: «Yo puedo ser tu hermano, si quieres»

Sandra: «No, un colega» #SecretNoche1 pic.twitter.com/Ii9M8sRbv5 — Secret Story España (@SecretStory_es) September 12, 2021

Mientras tanto, en el plató de ‘Secret Story’ se encontraban Melyssa Pinto y Tom Brusse, que no dudaron en dar su opinión sobre las primeras horas en la casa de Sandra Pica.

Melyssa por su parte, cree que a Sandra Pica «se le ve mucho más interesa en él que él en ella». Una opinión que comparte con su ex pareja, Tom Brusse. El francés ha asegurado que está viendo que Julen «se está riendo de Sandra, por favor».

La ex concursante de ‘Supervivientes 2021’ cree que Julen no está interesado en Sandra Pica y ha explicado que «Quiero ser objetiva, yo no me quiero meter con Sandra porque yo me quiero desvincular de todo esto, pero si tengo que venir y opinar sobre lo que veo opinaré objetivamente, lo prometo. No me voy a dejar llevar porque tenga mejor o peor relación con ella».