‘MasterChef Celebrity’: ¿Quién ha sido el concursante expulsado ayer?

La séptima edición de MasterChef Celebrity ya es una realidad. Los concursantes, desde el primer programa, están ofreciendo su mejor versión no solamente para sorprender a la audiencia sino, a su vez, superarse a ellos mismos en todo momento. En la primera prueba, vimos cómo los aspirantes tenían que cocinar con la energía que ellos mismos generaban pedaleando.

A pesar de que se ha trabajado en parejas, este cocinado era individual. Ona Carbonell (ganadora MasterChef Celebrity 3) y Carmina Barrios (semifinalista MasterChef Celebrity 6) fueron las encargadas de acompañar a los jueces en esta complicada prueba. En cuanto a la de equipos, pusieron rumbo a El Palmeral de Elche, situado en la provincia de Alicante.

En ese impresionante lugar, los aspirantes de la séptima edición de MasterChef Celebrity cocinaron un menú que llevaba la firma de Rakel Cernicharo. Esta reconocida chef destaca por fusionar diversos productos que son típicos de Valencia con otros países de lo más exóticos, como son Japón, Perú o India.

La chef ha sido la capitana de los dos equipos, cuyo objetivo era conseguir dar de comer a nada más y nada menos que 85 comensales. La prueba de expulsión ha estado dedicada a la cocina oriental, por lo que recibieron la visita de Hideki Matsuhisa. El chef fue el primer japonés en conseguir nada más y nada menos que una estrella Michelin en España.

Los aspirantes de MasterChef Celebrity tenían un gran reto por delante: elaborar un plato asiático en 75 minutos. A pesar del esfuerzo, el jurado tuvo claro quién debía ser el nuevo expulsado de esta edición. Se trata de Eduardo Rosa. “Mirad que he hecho cosas duras en mi vida y que he peleado por muchas cosas que, finalmente, he conseguido… pero esto es brutal”, reconoció.

Además, quiso añadir algo más: “El nivel de exigencia es tremendo”. Sea como sea, el actor reconoce que se lleva grandes amistades y, sobre todo, una experiencia que no logrará olvidar jamás. Tras la expulsión de Emmanuel Esparza y de Eduardo Rosa, ¿quién será el siguiente en abandonar las cocinas más famosas de la televisión?