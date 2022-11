‘MasterChef Celebrity’: ¿Quiénes han sido los dos concursantes expulsados ayer?

La 1 de Televisión Española emitió este lunes una nueva entrega de MasterChef Celebrity. La final de la séptima edición del talent culinario se acerca y una semana más regresó con uno de los episodios más tensos que se recuerdan.

Tras la expulsión de Xavier Deltell la semana pasada, este lunes fueron dos los concursantes que tuvieron que decir adiós a las cocinas de MasterChef Celebrity. En esta ocasión, Nico Abad y Daniela Santiago fueron los expulsados, cayendo eliminados justo antes de la semifinal.

La primera concursante eliminada en la décima gala fue Daniela Santiago, una de las favoritas de la edición. La concursante se tomó su expulsión con filosofía y abandonó las cocinas con un deseo: “Ojalá pueda abrir Mi pequeño mundo en Chueca y vivir el sueño de mi tío por los dos”.

«Yo tengo mucho que agradecer a este programa porque aquí he descubierto que me gusta la cocina y me habéis enseñado muchas cosas», aseguró Daniela Santiago durante su charla con Pepe Rodríguez tras conocer el veredicto de los jueces.

Nico Abad fue el segundo concursante expulsado de la noche, después de no estar a la altura del reto final, en el que los delantales negros tenían que seguir las instrucciones del chef Nandu Jubany a través de un vídeo que iba a una velocidad de vértigo.

En su despedida, Nico Abad hizo llorar a Lorena Castell, asegurando que lo mejor que le ha dado el programa han sido sus compañeros: “Este programa me ha hecho reconciliarme con la televisión, me quedo con los viajes a exteriores, que es cuando conoces a la gente”, destacaba antes de despedirse del programa.