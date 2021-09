La segunda entrega de la sexta edición de ‘Masterchef Celebrity’ terminó con la expulsión de una de las concursantes más queridas por los espectadores, Samantha Hudson. La cantante abandonó las cocinas tras un paso por el programa breve, pero intenso.

Durante su paso por ‘Masterchef Celebrity, Samantha se ha convertido en un icono de la nueva edición, siendo la protagonista de la mayoría de las reacciones en las redes sociales en torno al programa. Sin embargo, tras la expulsión de Tamara la semana pasada, este lunes 20 de septiembre Samantha tuvo que colgar el delantal.

La concursante se vio superada con el último reto de la noche, y finalmente no logró convencer a los jueces con su plato. Aun así, abandonó el programa feliz por todo lo aprendido, pues como ella misma confesó, antes de entrar casi no sabía cocinar.

“MasterChef es durísimo, esto desde luego no es entregar el hacha de guerra ni mucho menos. Yo pienso seguir cocinando porque yo no desisto de ser un ama de casa ideal. Así que nada a seguir trabajando porque ante todo soy una working class legend. Lo habré hecho fatal, pero muy divertido. Así que bajo mi punto de vista he triunfado absolutamente”, expresó la concursante tras su expulsión.

Y añadió: «Yo venía dispuesta a hacerlo muy mal… Yo sé que soy una catástrofe, pero por lo menos llevo muy buen tinte. Yo no quiero tener talento ni nada, yo quiero ser mediocre y ser un desastre. Creo que no es mucho pedir».

De esta forma, Samantha Hudson abandonó las cocinas de ‘Masterchef Celebrity’ por la puerta grande, tras haberse metido tanto a los jueces como a los espectadores en el bolsillo. Una despedida que el resto de sus compañeros sintió mucho, pues también tenía una muy buena relación con todos ellos.