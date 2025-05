‘MasterChef 13’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 26 de mayo?

La pasada noche del 26 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva entrega de MasterChef 13. Un encuentro televisivo donde la audiencia tuvo la oportunidad de conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición. Y es que, a estas alturas del concurso, nadie quiere ser premiado con el delantal negro. Sin embargo, Elena, Bea, Chema, Emilio y Clara no ha podido evitar ser sentenciados con ellos. Pues, a los jueces del programa, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, no les tembló la voz al revelar el nombre de los participantes que peor habían ejecutado las pruebas.

«No hay fuego», comentaban los aspirantes al entrar en el plató. Y es que, poco tardaron en darse cuenta de que las placas de inducción no estaban. «La comida debe presentarse cruda, sin modificaciones o cocinada a muy baja temperatura», les explicó los jueces al ver la incertidumbre entre los rostros de los concursantes. Y es que, la prueba se basaba en enfrentarse a una de las tendencias de la alta gastronomía, el raw food. Así pues, con La Terremoto de Alcorcón como invitada, cada aspirante tuvo que preparar tres recetas diferentes. Un reto muy complejo, pero que todos lograron llevar a cabo.

La primera en presentarle su cocinado a los jueces fue Clara y lo hizo con un menú «descompensado», según la valoración de Samantha, Pepe y Jordi. Pues, los platos no terminaron de convencer al jurado. La siguiente en pasar a la palestra fue Elena, cuyos platos han ido de menos a más según los chefs. Fue entonces cuando Emilio les presentó su propuesta, la cual fue muy bien recibida.

De esta manera, Clara y Chema se convirtieron en los dos aspirantes que no lograron convencer con su menú el paladar de los jueces. Por lo tanto, y tras deliberarlo durante unos minutos, los chefs comunicaron el nombre del aspirante que debía abandonar las cocinas de MasterChef 13. «El aspirante que no continúa en las cocinas es Clara», anunció Pepe Rodríguez.

Clara se convierte en la nueva expulsada de ‘MasterChef 13’

Este veredicto dejó a muchos participantes con el corazón encogido, pues Clara se ha convertido en un pilar fundamental en la edición. Una inesperada situación que causó una gran conmoción en el plató. Pero, la decisión de los jueces fue unánime. Por ello, la participante no tuvo más remedio que aceptar el resultado con deportividad y agradecimiento por todo lo aprendido.

«Estoy muy orgullosa. Soy creyente y en el cole nos enseñaron a rezar con la fórmula de perdón, gracias y por favor. Quiero decirles perdón a mis compañeros si alguna vez ha habido algún malentendido, quiero pedirles perdón, que siempre la intención ha sido buena», ha comenzado diciendo Clara.

Unas palabras que iban dirigidas a sus compañeros de programa y con las que no pudo evitar que se le quebrase la voz. «Seguimos con el ‘gracias’, a mis compañeros, por lo que me llevo de ellos individualmente, y a vosotros, por la oportunidad», indicó a los jueces. Un adiós de MasterChef 13 que también ha sido duramente criticado por los espectadores en plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter). Pues, no han visto con buenos ojos la expulsión de Clara.