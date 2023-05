‘MasterChef 11’: los aspirantes se ven sorprendidos al ser juzgados por excompañeros

La 1 de Televisión Española regresó este lunes con una nueva entrega de Masterchef. En la primera prueba de la noche, los concursantes se encontraron con una sorpresa cuando entraron en las cocinas, al descubrir que serían sus ex compañeros quienes que catarían sus platos.

Jeremy, Frank, Larraitz, Merce, Sergio, Fray Marcos, Francesc y Laura regresaron a las cocinas de Masterchef, pero no para cocinar, sino para juzgar los platos de los aspirantes. No obstante, a pesar de dar su opinión, la decisión final la tuvo el jurado.

«Como no sabemos si vais a ser justos o vengativos, cada plato tiene una pegatina para que no sepáis quién lo ha hecho», dijo Pepe a los ex concursantes, mientras que Jeremy aseguró que juzgarían los platos por su calidad: «Si está bueno, lo está y si no, pues no lo está».

Tras el cocinado de la primera prueba, en la que los concursantes pudieron realizar un plato libre con las especias como protagonistas, para los ex concursantes de la undécima edición los mejores platos habían sido los realizados por Marta, Álex, Jotha y Pilu.

Sin embargo, después de probar los platos Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera solo compartieron la opinión del plato de Pilu, proclamando a la concursante «la mejor aspirante» de la prueba y otorgándole el delantal dorado.

En la otra cara de la moneda, Jotha, fue de los peores juzgados por los miembros del jurado, enviándole directo a la prueba de eliminación junto a Ana, Claudia y Lluís. Lucas. Por otro lado, Jorge Juan, Marta y Álex se salvaron a pesar de no haber llegar al nivel necesario a esas alturas del programa, tal y como señaló Jordi Cruz.