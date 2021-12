Marta Sánchez anuncia el estreno de su nuevo éxito en las pistas de baile. ‘The moment of your life’ es el tema que ha sacado junto a DJ Nano y con el que despide el año con optimismo y alegría.

Como venía anunciando la artista desde hace unos días, ha dado una última sorpresa para despedir el año. «Por fin. Y antes de acabar el año, una sorpresa para vosotros. Muy pronto podréis disfrutar ‘The moment of your life’, una canción muy optimista que he compuesto para vosotros y en la que cuento con la colaboración de una persona muy especial». Y ese cantante tan extraordinario no es ni más ni menos que DJ Nano.

Es una canción con muchos giros y que recuerdan a otros temas de la artista como ‘Soy yo’, siempre sin perder su esencia. Marta Sánchez daba ayer la bienvenida a su nuevo single a través de redes sociales: «Esta noche tendréis mi nuevo single junto a DJ Nano, disponible en todas las plataformas digitales. Esperamos que la disfrutes tanto como nosotros. Y que bailéis para empezar el 2022 con optimismo y alegría».

«Hoy es un día lleno de ilusión para mí. Os presento mi nuevo trabajo, en el que he puesto muchísimo esfuerzo y cariño… A mi lado, alguien con el que llevo años hablando para hacer algo juntos. Gracias a DJ Nano por este pedazo de remix. Estamos súper felices de ofreceros una canción positiva y llena de baile. En la que he querido transmitiros que lo mejor está por llegar», escribía Marta Sánchez en las publicaciones de Instagram.

Además, la cantante ha añadido que saldrían dos versiones de la canción, la de Marta Sánchez y la de DJ Nano. En poco tiempo, el single se ha convertido en el número uno de las plataformas digitales.