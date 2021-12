El especial de Rocío Jurado que Telecinco emitió este martes estuvo lleno de momentos muy emotivos. Numerosos artistas de nuestro país quisieron acompañar a Rocío Carrasco en una tarde tan especial, entre ellos, Marta Sánchez.

La artista, que es una de las grandes figuras de la música de nuestro país, no podía faltar en el homenaje ‘El último viaje de Rocío’, al haber sido un referente para ella desde sus inicios en la música, y habiendo compartido con ella momentos muy bonitos, como explicó durante su aparición en el programa.

Tras realizar una interpretación magistral de la canción ‘Como, Marta Sánchez aprovechó para decir unas palabras: «Ha sido un placer estar aquí, cantando por Rocío Jurado. Es un reto cantar algo de ella. Cantaba estas cosas… que no lo hace cualquiera… Como la quería mucho, y me inspiraba mucho, me he atrevido a cantarlo. Se lo dedico con todo mi corazón».

Marta Sánchez versiona “Como yo te amo” de Rocío Jurado #ElUltimoViajeDeRocio pic.twitter.com/kAuuYGfdpX — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 14, 2021

Marta Sánchez también recordó la primera vez que vio a Rocío Jurado sobre el escenario, un momento que le marcó para siempre: «Una de las personas más increíbles que he conocido. Yo solo he llorado con la música con dos personas: una es con Albinoni, un compositor de música clásica. Y otra con Rocío Jurado, que tenía yo 20 años».

“Estaba yo aún en Olé Olé. La fui a ver a Florida Park y de repente me encuentro llorando a moco tendido: ¿Qué me ha hecho esta mujer que me ha hecho llorar como estoy llorando? Y era porque tenía una sensibilidad y cantaba como nadie», relató antes de fundirse en un abrazo con Rocío Carrasco.