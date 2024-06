Marta Sánchez confiesa en ‘El Hormiguero’ la razón por la que escribió la letra del Himno de España

Después de que Manuel Carrasco fuese el protagonista de la noche del miércoles, El Hormiguero ha cerrado la semana con otra gran voz de nuestro país. En la noche del jueves ha sido una de las divas del pop español como es Marta Sánchez la que se ha sentado con Pablo Motos y no ha podido dejar de hablar de su comentada letra compuesta para el himno de España.

La cantante ha hablado con el presentador de su gran carrera, que comenzó en los años 80 al ser la sustituta de Vicky Larraz en Olé Olé, grupo que marcó la historia en nuestro país para toda una generación. Pese a todo lo bueno, la fama y el éxito tienen un alto precio que ha tenido que pagar: «Me duele no haber pasado tanto tiempo con mi familia».

Aunque las hormigas Trancas y Barrancas tienen su propia sección, para esta noche han podido salir antes de lo esperado para contar una anécdota de la que fueron protagonistas. En realidad fueron Juan y Damián, los marionetistas que se esconden bajo la mesa del programa y que acompañan al presentador desde hace años.

Ellos estuvieron presentes en una fiesta en la embajada de Estados Unidos en España y provocaron que Marta cantase su letra para el himno delante personas tan conocidas como la actriz Glenn Close y la propia embajadora. «Me pusisteis en un aprieto», ha recordado la cantante.

En concreto fue Trancas el que insistió tanto que ejerció una «presión insoportable» delante de todos. Aunque al principio se negó, tras mucho insistir accedió, pero poniendo a los asistentes la condición de que nadie grabase para evitar polémicas innecesarias: «Quedó muy bonito».

¿Por qué escribió Marta Sánchez la letra del himno de España?

Precisamente, esa letra para nuestro himno se convirtió en uno de los momentos más polémicos de su carrera después de que lo cantase en un concierto y el vídeo se convirtiese en viral. La polémica traspasó el mundo de la música y llegó a la política, donde partidos y líderes se posicionaron tanto a favor como en contra de este gesto.

«Llevaba tres años viviendo en Estados Unidos y, si había algo que me parecía admirable y ejemplar de los americanos, es ese arraigo que sienten por su tierra y por su bandera», ha contado Marta. Esa fue la razón por la que decidió poner letra a una canción que oficialmente no la tiene.

La invitada de El Hormiguero ha contado que le fascina poder ver a artistas estadounidenses cantar «sin importar que sean republicanos o demócratas». Tiene, como muchos españoles, la sensación de que la bandera española está utiliza de forma partidista en nuestro país: «Lo que allí no se rebate es que la bandera es de los americanos, no de los partidos políticos».

«Cuando veo cantar a los ingleses, a los italianos, a los franceses, a los mismos americanos su himno, me da una envidia tremenda», asegura, algo que estos mismo días se puede comprobar en los partidos de la Eurocopa 2024. «Nosotros no podemos porque nuestro himno no tiene letra, así que quise hacer una, quise hacer mi letra, que no significa que sea el himno, es mi himno», ha querido aclarar Marta Sánchez.