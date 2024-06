Manuel Carrasco confiesa en ‘El Hormiguero’ cómo pidió matrimonio a Almudena Navalón: «Fue muy bonito»

El pasado miércoles 19 de junio, Pablo Motos recibió en El Hormiguero a uno de los artistas que más éxito cosecha en nuestro país. Estamos hablando, cómo no, de Manuel Carrasco. El onubense visitó a Trancas y Barrancas para hablar de su fin de gira, que se celebrará el próximo 29 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu.

El presentador de El Hormiguero no tardó en destacar que Manuel Carrasco ha sido el primer cantante español en colgar el cartel de ‘sold out’ en este mítico estadio tras su reforma. Tan solo quedan unos días para ese concierto, por lo que Pablo ha querido saber cómo van esos nervios. «Me siento bastante tranquilo», comenzó diciendo el invitado del miércoles.

Lejos de que todo quede ahí, quiso añadir algo más: «Hay una cosa dentro de uno que es que cuando lo tiene todo controlado, especialmente en el show, cuando ya tiene preparado todo lo que quiere hacer, ahí hay una especie de tranquilidad que evidentemente luego cuando llega el día, se viene abajo. Es decir, ese vértigo va a estar».

El 29 de junio, @manuelcarrasco_ pone fin al tour “La última flecha” en el Santiago Bernabéu ¡Puedes hacer una petición para pedirle a tu pareja que se case contigo! #ManuelCarrascoEH

👉🏻 https://t.co/8ikvbt5AkL pic.twitter.com/nLLU9cyH8A — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 19, 2024

«Yo digo que para un concierto como éste, ya he tenido otros conciertos parecidos, pero para uno como éste, que además coincide que es el último de la gira, uno lleva preparándose toda la vida», continuó explicando Manuel Carrasco, y fue más allá: «Diría que llevo preparándome desde que estaba en el vientre de mi madre, desde que me subí a la mesa del colegio a cantar, desde que empecé con mis primeros amigos en la plazoleta. Todo eso te va preparando hasta que llegan días como éste, en el Santiago Bernabéu y uno lo tiene todo dentro y al final sale».

Entre otras cuestiones, recordaron que el onubense acudió a uno de los dos conciertos de Taylor Swift, por lo que Pablo Motos quiso saber si fue por la artista y por ver el recinto como un espectador más: «La verdad que es una artista que me gusta muchísimo, pero también fui por ver el Santiago Bernabéu. Y no es por nada, pero fui igualmente acojonado porque hay una cosa que tú no te das cuenta cuando vas a actuar, que es que no ves como entra la gente».

Manuel Carrasco confiesa en El Hormiguero cómo conoció a su mujer y cómo le pidió matrimonio

El presentador del programa de Antena 3 preguntó al onubense cómo conoció a su mujer, Almudena Navalón. Él decidió contar la historia: «Ella dijo de coña un día que nos conocimos en un ‘after’, pero nos conocimos en un bar. Fue curioso, porque yo vivía en el centro de Madrid e iba a la compra a un supermercado que había allí. Su padre es de Huelva, yo soy de Huelva, ella ha veraneado toda la vida allí y teníamos ese nexo de unión».

Por si fuera poco, continuó contando la historia: «Entonces, había una amiga que siempre me veía en el supermercado y me decía: ‘Tengo una amiga que tienes que conocer’. Y llegó una noche que me la encontré en un bar y me dijo: ‘Está aquí’. Y nada, nos conocimos ahí». Y añadió: «Fue romántico, porque ella me dejó su número de teléfono en una notita que me metió en el bolsillo».

Lejos de que todo quede ahí, el cantante se sinceró sobre cómo pidió matrimonio a Almudena: «Lo hice en mi casa y había comprado el anillo, champán, velas… Ese día ella salió con sus amigas y preparé todo. Entonces, ella me decía todo el rato que estaba a punto de llegar. Las velas se iban consumiendo y llegó un momento, que habían pasado más de dos horas, que apagué todas las velas, las quité y me acosté. Y además me acosté cabreado».

«Llegó un momento que me dijo: ‘En 10 minutos estoy’. Y yo: ‘Me cago en la puta’. En 10 minutos volví a poner las velas, a decorar la casa… Y llegó, y yo estaba más fresco que una pascuas y ella venía de estar con las amigas por ahí… pero fue muy bonito y me dijo que sí», recordó el andaluz durante su visita al programa de Pablo Motos.