Marta Riesco ha pasado de ser reportera a famosa para responder las preguntas de sus ex compañeros. La periodista se ha abierto en canal en una entrevista que va a dar mucho que hablar en los próximos días.

La estrella de ‘Ya no son las ocho’ y ‘El programa de Ana Rosa’ acaba de estrenar un nuevo sencillo llamado, ‘No tengas miedo’. Este tema, del que renegaba en un principio, ahora ha decidido reeditarlo. La joven ha querido responder a los que fueron sus compañeros en ‘Fórmula TV’, web donde comenzó como becaria.

«A mí me conoce todo el mundo en Telecinco y pueden aportar datos sobre mí», desvela confiada, sin embargo, Marta Riesco asegura que se ha visto obligada ser personaje público porque los medios lo han decidido. A parte la reportera está muy interesada en realizar un documental sobre el lanzamiento de su single.

«No me hizo gracia que saliese ‘No tengas miedo’, lo pasé fatal. No había vuelto a escuchar la canción desde que tenía 18 años. Pensaba que era la peor canción del mundo, pasé vergüenza y me sonaba fatal. Renegaba absolutamente de ella», explica la periodista. Actualmente, la joven se encuentra inmersa en la promoción de la nueva versión de su canción.

Por un lado, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Ya son las ocho’ ha dejado más que claro que estaría dispuesta a entrevistar a Rocío Carrasco, ex pareja de su actual novio. «Estoy preparada para entrevistarla. Le preguntaría muchísimas cosas», dice Marta Riesco mostrando su cara más periodística.

Por otro lado, la joven ha reconocido que no está haciendo tantos directos en los programas en los que colabora porque su actual pareja está siendo noticia. «No puedo hablar de Antonio David porque no seré objetiva, y es lo primero que debes ser en Periodismo», explica la joven.