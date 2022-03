La salida a la luz de las primeras fotografías de Marta Riesco y Antonio David Flores en la portada de la revista Semana, ha convertido a la periodista en protagonista del día. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ confesaba la tensa llamada que recibió de Olga Moreno.

En las imágenes se les puede ver juntos por primera vez y disfrutando en la terraza de una bar como cualquier otra pareja. De esta manera zanjan los rumores de una crisis y confirman que el malagueño se ha trasladado a Madrid para vivir en casa de su novia.

Tal y como ha explicado Marta, estas fotos llegan después de que tomasen la decisión de dejar de esconderse para no complicar más la situación: «Él tenía que solucionar sus cosas y hacer el menos daño posible para dar los siguientes pasos y este ha sido el momento».

Esas palabras las pronunciaba en el sofá del Club Social del espacio de Telecinco, donde ha centrado la atención de los colaboradores. Aunque ahora es una persona feliz, lo cierto es que admite que lo ha pasado muy mal por las críticas y la presión social.

Especialmente tenso fue su cara a cara con Alessandro Lequio, compañero del programa, que siempre fue muy crítico con esta relación. «Me has llamado ‘amante’ cuando estaba atravesando los peores momentos de mi vida», le reprochó la intérprete de ‘No tengas miedo’.

Lejos de calmar los ánimos, el italiano volvía a la carga y le lanzaba la siguiente pregunta relacionada con Olga Moreno: «El día que salió vuestra relación, ella te llamó. ¿Qué te dijo?».

La cara de Marta Riesco demostraba que no le había gustado este nuevo golpe de su compañero, aunque por su respuesta no hay duda de que la información del colaborador era cierta.

«No voy a hablar de una conversación entre dos personas, de la que ni ella se ha pronunciado, ni me he pronunciado yo», decía tirando balones fuera. Esa llamada se produjo el mismo día que la ganadora de ‘Supervivientes’ entró en directo para mostrar su apoyo a Rocío Flores una vez salió a la luz la relación de Antonio David y la periodista.