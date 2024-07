Marta Peñate, traicionada por un micro abierto en ‘Supervivientes All Stars’

Esta semana vamos a vivir dos de las galas más esperadas de Supervivientes All Stars. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de la semifinal y de la Gran Final, donde conoceremos al flamante ganador de esta edición. Pero antes, tendremos que descubrir quién es el próximo expulsado que, tras la inmunidad de Marta Peñate, los nominados fueron Sofía Suescun, Alejandro Nieto y Logan Sampedro.

No es ningún secreto que dos de las protagonistas de Supervivientes All Stars están siendo Marta Peñate y Sofía Suescun, precisamente por las constantes discusiones que tiene. Las que coincidieron y se conocieron en Gran Hermano 16, desde que pusieron un pie en los Cayos Cochinos de Honduras, no han dejado de estar inmersas en diversos enfrentamientos.

Algo que ha acabado afectando al resto de compañeros. Un claro ejemplo lo encontramos en Alejandro Nieto que, al tratar de calmar las aguas, terminó provocando que todo se complicase aún más. Al fin y al cabo, aparentemente, acercó posturas con Sofía Suescun, algo que no vio bien Marta Peñate.

Como no podía ser de otra forma, la canaria se lo hizo saber: «Estoy hasta las narices, te lo juro. Todo es: ‘Marta te presiona, Marta no sé qué’. Todo es hacia mi persona continuamente». Además, Peñate añadió algo más: «Odio tener gente a mi alrededor que no tenga personalidad. Llevo semanas viendo que parece que es atacarme a mí porque me ven como una rival fuerte y me quieren destruir».

Sofía Suescun no tardó en reaccionar a las palabras de su compañera en Supervivientes All Stars: «Te montas tu película. La única realidad es que al chaval lo estás todo el rato poniendo entre la espada y la pared. Ahora mismo, cuando os habéis ido a publicidad, has dicho: ‘Si yo contara las 1.800 cosas que dice Alejandro’».

Un micro abierto traiciona a Marta Peñate en Supervivientes All Stars

Tras este enfrentamiento en directo, las cámaras y micrófonos del programa continuaban emitiendo. De forma completamente inesperada, se filtró un audio en el que supuestamente se escucha a la concursante de Supervivientes All Stars preguntando si había una cámara justo enfrente de donde se encontraban.

Marta Peñate: está la cámara?

Marta Peñate 2 segundos después: se pone a llorar desconsoladamente en primer plano para que la cámara la capte bien y volver a hacer el show.

Nada más aparecer en plano, la canaria aparece llorando de forma verdaderamente desconsolada. Algo que ha llamado poderosamente la atención a muchos de los seguidores del reality. Es más, hay muchos que ponen en duda que dijera si había una cámara, pero hay otros que se han quedado impactados: «Es increíble hasta qué punto puede llegar a ser cínica» o «Cómo se le ha caído la careta a Marta» son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales tras este micro abierto. ¡La polémica está servida!