Marta Peñate, protagonista por un incidente con el fuego en ‘Supervivientes 2022’

No cabe duda de que Marta Peñate se ha convertido, por méritos propios, en una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2022. La concursante ha conquistado a los espectadores, y va camino de hacer historia en Playa Parásito, donde semana tras semana ha sido salvada por la audiencia.

Esta semana, Marta Peñate vivió un incidente con el fuego, que casi termina con la melena de la concursante chamuscada. Por suerte, el incidente se quedó en un susto y ahora la canaria tiene una nueva anécdota que contar cuando regrese a España.

Al estar sola en la playa, Marta se tiene que organizar para hacer todas las tareas ella misma, como por ejemplo, encender el fuego. La canaria ha demostrado ser una gran superviviente, sin embargo, hace unos días vivió un contratiempo al intentar encender el fuego que terminó con uno de sus mechones de pelo quemado.

Afortunadamente no hay daños mayores que lamentar. Eso sí, el susto a la concursante no se lo quita nadie y cuando regrese a España deberá acudir a la peluquería para que le arreglen el estropicio, tal y como ella misma expresó mostrando su mechón de pelo quemado a cámara.

Por otro lado, este no es el primer contratiempo al que se enfrenta. Hace unos días, la concursante se metía en el mar para pescar y una enorme mantarraya se cruzaba en su camino: «Hasta aquí llegó mi aventura en el mar. No era una mantarraya, era la madre de las mantarrayas, me electrocuto y me quedo aquí», expresaba provocando las risas de los presentes en el plató de Supervivientes 2022.