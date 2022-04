El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva gala de ‘Supervivientes 2022’ presentada por Jorge Javier Vázquez. La audiencia ha querido que el primer expulsado de esta edición fuera nada más y nada menos que Rubén Sánchez Montesinos, culturista y actual pareja de Enrique del Pozo. El colaborador no tardó en estallar ante esta decisión, ganándose algún que otro enemigo como es el caso de Marta López Álamo.

Cuando Jorge Javier Vázquez dio a conocer la decisión de los espectadores de ‘Supervivientes 2022’, Enrique del Pozo no pudo evitar confesar que se había enfadado mucho: “Me parece que se va un desconocido, le han llamado frustrado, que para atacarle a él me ataquen a mí”, espetó en el plató del reality de Mediaset.

Lejos de que todo quede ahí, el defensor de Rubén Sánchez Montesinos fue más allá: “No se ha valorado que haya sido un deportista que haya sacado a la luz su homosexualidad, no lo entiendo. Desde que ha entrado le han atacado pero es injusto, pero yo no puedo ir en contra de lo que dice el público”. Por si fuera poco, dejó claro que “me duele por él, porque es el sueño de su vida y no se lo merece”.

Enrique del Pozo, a Kiko Matamoros tras su enfrentamiento con Rubén Sánchez: «Quieres ser el Papa en todos los sitios» #SVGala2 https://t.co/9IWJAp6JHq — Supervivientes (@Supervivientes) April 28, 2022

De un momento a otro, todos escucharon como Enrique del Pozo lanzó un golpe bajo a Marta López Álamo. Algo que nadie entendió y, además, se convirtió en una de las cuestiones más comentadas en redes sociales durante la gala. El tertuliano aseguró que nadie tenía derecho a llamar a su pareja “frustrado”. Para intentar hacer más efectivo su discurso, se dirigió a Marta López Álamo para llamarla “frustrada”.

La pareja de Kiko Matamoros se quedó en shock, pero no quiso entrar en el juego. Es más, se pudo leer en sus labios lo siguiente: “Qué pereza”. La joven no entendía el motivo por el que estaba atacándola. Al fin y al cabo, en todo momento trató de ser lo más objetiva y neutral posible a la hora de dar su opinión respecto al enfrentamiento entre su pareja y Rubén Sánchez Montesinos.

Marta López Álamo defiende a Kiko Matamoros ante las críticas: «No me gustan determinadas cosas» #SVGala2 https://t.co/rF6hWw3t8K — Supervivientes (@Supervivientes) April 29, 2022

“Es un conflicto desagradable por parte de los dos. Han jugado los dos con la profesión del otro en un conflicto que viene de antes”, explicó Marta López Álamo. A su vez, para tratar de zanjar el asunto de la mejor manera posible, la modelo fue contundente: “Kiko Matamoros no desprecia a las personas por su condición”.

La andaluza, en cuanto al comentario de Enrique del Pozo que ha sido tan criticado en redes sociales, fue sincera: “Que me diga a mí lo que sea me da igual, pero no solo él sino cualquier persona. Lo de nombrarme a mí ha estado fuera de lugar”. Por si fuera poco, quiso ir más allá: “El único que ha sacado el tema de la homosexualidad ha sido Rubén, así que no juegues con eso que es algo muy sucio. ¡Y dale con la pena!”.