Mario estalla y da una patada a la tablet en la última hoguera de ‘La isla de las tentaciones’

La última entrega de La isla de las tentaciones estuvo llena de grandes momentos, donde las emociones no tardaron en aflorar. Por un lado, nos encontramos con la decepción y el disgusto de Ana al ver a su novio Cristian teniendo acercamientos subidos de tono, donde esta amenazaba con abandonar la villa. Y por el otro nos encontramos a Mario, concursante que reacciona de manera muy violenta al ver las imágenes de su novia Laura.

Sandra Barneda le preguntaba a Mario cómo quería ver las imágenes si solo o acompañado de sus compañeros, este eligió a sus compañeros para tenerles de apoyo por lo que pudiese ver. Durante las primeras imágenes estaba muy nervioso al ver la enorme complicidad que existía entre Laura y Adrián; en el segundo video, Mario les tachaba como asquerosos, pero llegó el tercer video.

Mario le da un patadón a nuestra tablet #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/GYnWAinE74 — Rafael García López 💓🏝️💓 (@RafaelGarciaLAF) November 17, 2022

En las imágenes aparecía Adrián pasándole un hielo a Laura muy cerca de sus partes íntimas, lo que provocó un enfado monumental. Mario se levantó y le pegó una patada al atril donde estaba la Tablet, esta salió volando y el atril se rompió en pedazos: “No puedo verlo, No puedo más, No puedo”, decía mientras le daba la patada.

“¡Mario, por favor!”, le decía Sandra Barneda descolocada y sin saber como reaccionar a lo que estaba viendo. Además, le pedía que volviera a la hoguera: “¡Mario, no voy a aceptar ningún comportamiento como ese y todavía estoy esperando una disculpa!”, comentaba la presentadora.

Perfecta Sandra Barneda con Mario #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/QyPpWOkPLN — Rafael García López 💓🏝️💓 (@RafaelGarciaLAF) November 17, 2022

Ante la pregunta de por qué se había puesto de esas maneras y roto el atril que sujetaba la Tablet, este respondió: “Teníamos un pacto y no puedo ver que le estén haciendo esas cosas, me da igual”, terminaba diciendo. Sandra le reprochó lo que había hecho y le explicaba que ese tipo de comportamientos no se podían producir en una hoguera de confrontaciones.

“Si no le hubieras dado la patada al atril podrías haber visto el final e incluso más imágenes”, explicaba la escritora. Mario seguía sin entrar en razón: “Pues a lo mejor me ha venido hasta bien, porque si hay más de eso…”, decía sin poder ver más imágenes.