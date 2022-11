‘La isla de las tentaciones’: Ana abandona la hoguera tras las últimas imágenes de Cristian

La última entrega de La isla de las tentaciones estuvo cargada de emociones, una de las más afectadas fue Ana, quien en su primera hoguera ya vio imágenes de su pareja que le sorprendieron mucho. La murciana no se esperaba que Cristian iba a estar tan cariñoso con dos de las tentadoras, es por ello que en la segunda hoguera tenía la esperanza de que su novio hubiese recapacitado y respetado su relación.

En el primer video aparecía Cristian acompañado de María de los Ángeles, dándose un masaje muy cariñoso y subido de tono que acabó con un beso. Esto no le gustó nada a su pareja Ana: “Qué engañada he estado durante todo este tiempo, no me ha querido nunca y encima sabiendo que lo iba a ver. Está tirando su relación por un calentón que no le va a llegar a ningún lado”, comentaba muy enfadada.

Ana: “Que le jodan que me voy pa Murcia” La amo 🥰😂#LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/IytREJbLQ4 — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) November 18, 2022

Sus compañeras no dudaron en mostrarle su cariño e intentar apoyarla, Paola soltaba comentarios como: “Es un poco cerdo”. Sin embargo, Ana seguía convencida en que su novio cuando la viera se iba a arrepentir de lo que había hecho. “En cuanto vuelva Archena y vea al perro, la casa, la barbacoa, sus planes y sus cosas, seguro que sí”, opinaba la concursante de La isla de las tentaciones.

Llegó el momento del segundo video, un video mucho más fuerte que el anterior donde aparecía Cristian junto a María de los Ángeles en su habitación, besándose y teniendo sexo. Cuando el video se terminó, Ana abandonó la hoguera ante la sorpresa del resto de sus compañeras.

Esta se levantó y se fue llorando y muy enfadada mientras comentaba: “Que **** sinvergüenza. ¿Cómo me hace eso? Que le j**** me voy a Murcia”, expresaba entre lágrimas. No sabemos qué pasará, pero en el próximo programa podemos ver a Ana haciendo las maletas y dispuesta a abandonar la villa.