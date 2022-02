María Patiño y Terelu Campos han reflexionado sobre la envidia en las amistades a raíz de la polémica en el seno del PP entre Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y es que, hace un tiempo ellas tenían una relación bastante complicada por la culpa de este sentimiento. «Cuando nos pasó eso de que todo el mundo nos quería enfrentar… la suerte que tuvimos las dos fue que empezamos ahí nuestra relación».

«Cuando compites con tu amigo es complicado. Es muy difícil rivalizar en la amistad. Si las dos somos periodistas y yo destaco más que tú, ahí está la prueba bomba de la amistad. No digo que yo destaque más que tú, que hay veces que también ocurre», ha contado la presentadora del programa ante el rencor de la hija de María Teresa Campos.

Así, la colaboradora no ha hecho como si nada, sino que ha querido detallar qué ocurre entre ellas cuando Patiño tiene ese sentimiento de que una de las dos destaca más que la otra: «Cuando ella se cree que destaca más que yo, me bloquea en el móvil. Di aquí que no es verdad que me bloqueas», le desafió Terelu. Al principio, la de Ferrol ha dicho que se trataba de una broma, pero al final ha acabado confesando que era verdad.

«Te bloqueo, pero no por una cuestión de destacar, sino que te bloqueo porque me cabreo contigo, porque no me gusta lo que dices, no sé, porque soy así», le ha dicho María Patiño a la hermana de Carmen Borrego. Así, su amistad parece colmarse del complejo de superioridad por parte de la presentadora de ‘Sálvame’, quien afirma que no es exactamente por el sentimiento de envidia, sino por las palabras que la de Málaga le dedica en estas ocasiones.