María Castro ha estallado en redes sociales contra quienes la han juzgado por ser madre por cesaría. La actriz ha querido mostrar alguno de los juicios de valor a los que están sometidas las mujeres.

La gallega ha mostrado la incómoda situación que tuvo que pasar cuando una vecina le recriminó haber dado a luz a sus hijas por cesárea. En aquel momento, la bailarina se quedó sin palabras y no supo que responderle. Por todo ello, la joven ha escrito a través de una publicación en Instagram cómo se sintió en ese momento.

«Me quedé tan bloqueada, que fingí prisa y tener q irme, para darme así un tiempo para pensar en lo que me había preguntado y madurar la respuesta… ¡Aunque la tengo clara! ¡Por supuesto que la parí! ¡Y no a una! ¡A dos! Quizá de la forma más agresiva que hay, pero la única posible según mis circunstancias», empieza explicando María Castro.

«La cesárea debe ser la única operación en la que, al día siguiente, abierta en canal, no sólo te piden que te levantes, si no que te hagas cargo de una personita que te necesita 24/7», comenta la gallega tras las palabras de su vecina diciéndole que «había elegido el camino fácil».

La bailarina explica que no pudo tener un parto normal porque su primera hija venía sentada. Cuatro años después, volvió a intentarlo con su segunda hija «pero con una cesárea previa y habiéndome provocado el parto un día en concreto por razones médicas, no pudo ser», asegura María Castro.

«Y ya con una sonrisa, nos fuimos a quirófano, sabiendo que cada vez que viese la sonrisa que ahora está pintada en mi barriga, recordaría con lágrimas (pero de las de felicidad) el día que cada una de nuestras hijas decidieron llegar al mundo por la puerta grande», finaliza la actriz. En la publicación de su perfil oficial en Instagram, ha subido una foto de la cicatriz que tiene en su tripa.