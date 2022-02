Marc Márquez lleva dos años luchando contra una lesión en su hombro derecho que le ha dado mucha más guerra de lo que él pensaba en un principio, algo de lo que él mismo ha hablado en numerosas ocasiones.

El piloto de MotoGP ha vivido momentos muy duros por culpa de esta lesión, llegando a pensar que no podría competir más. No obstante, ahora se ha sincerado por primera vez sobre otra lesión que casi trunca su sueño profesional.

A través de una entrevista para ‘Jugones’ con Josep Pedrerol, Marc Márquez ha revelado una frase que le dejó totalmente helado, tras una lesión. Sin embargo, en esta ocasión no se trataba de su hombro, sino de un problema de visión.

No todo el mundo sabe que el piloto, ha sido diagnosticado hasta en 8 ocasiones con una diplopía, una patología en la que se tiene visión doble de los objetos. Y que a final del año pasado volvió a padecerla.

“Me dijeron que mi carrera deportiva se podía acabar”, comentaba Márquez durante su entrevista con Pedrerol. Y es que tras caerse, se golpeó en un nervio y tal y como el mismo explicó, ha sido un milagro haber podido volver a competir. “Venía un doctor y te decía: ‘puede ser que no vuelvas a correr’”, fue una de las frases lapidarias que se le quedaron grabadas.

El campeón del mundo de MotoGP aún tiene algunas secuelas y dolores de hombro, pero parece que poco a poco va consiguiendo recuperarse del todo y salir del bache en el que se encuentra, para poder luchar por un nuevo mundial.

Celebrando los 29 como a mí me gusta, pastel casero y en familia❤️

¡Muchas gracias a todos por las felicitaciones!

Celebrating my 29 anniversary as I like it, homemade cake and family❤️

Thanks to everybody for your birthday wishes! pic.twitter.com/sIZ58eHmfC

— Marc Márquez (@marcmarquez93) February 17, 2022