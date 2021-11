El pasado viernes 19 de noviembre hemos tenido la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Sálvame’. Una de las grandes protagonistas de la tarde fue nada más y nada menos que Mar Flores. Para conocer lo que se estaba tratando tenemos que remontarnos al año 2016, cuando supuestamente la modelo descubrió que su pareja, Elías Sacal, podría estar viéndose con otra mujer. Por lo tanto, según la información ofrecida por el programa, ésta decidió contratar a un paparazzi para que siguiera a su expareja.

En unos audios que se han dado a conocer en ‘Sálvame’, se escuchaba a Mar Flores diciendo lo siguiente al paparazzi: “Sácales feos y gordos. Si ha adelgazado les haces Photoshop, por favor. La dolce vita de Elías Sacal, cada día con una, es lo que interesa”. ¡Pero no todo queda ahí! En más audios que se han hecho públicos, Mar Flores habría afirmado que le habían llegado a ofrecer una gran cantidad de dinero por realizar un reportaje con Elías.

Lo cierto es que, tal y como aseguró ‘Sálvame’, esos audios revelarían que supuestamente la modelo habría querido sacar beneficio económico de ese reportaje que pidió al paparazzi. Es entonces cuando Gustavo González reconoció que ese proyecto vio la luz el pasado verano. Kiko Hernández dio su opinión al respecto: “No es lo mismo pagar a un detective privado para que siga a tu pareja que contratar con un paparazzi, del que tú también puedes sacar dinero vendiendo el reportaje”.

Los audios en los que Mar Flores pediría a un paparazzi que hiciera un seguimiento a su ex, Elías Sacal: «Me apetece que salga lo más feo y lo más gordo» https://t.co/5JY9nDWSP2 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 18, 2021

Al ver el revuelo que se estaba formando en ‘Sálvame’ con la publicación de estos polémicos audios, Mar Flores ha querido romper su silencio. A la salida del prestigioso hotel Ritz de Madrid, una reportera del programa de Telecinco ha conseguido las primeras palabras de la modelo respecto a este asunto.

“Es brutal lo que pasa en España. Acabo de ganar una sentencia hace una semana de algo que pasó hace 30 años, por intromisión en el derecho legítimo, en el honor y la intimidad. Ahora aparecen estas cosas tergiversadas”, comenzó diciendo Mar Flores. “Solo digo que voy a ir a juicio con todo esto. Voy a hacer una demanda a este señor que no conozco. Esto es brutal”, aseguró.

La modelo estaba visiblemente afectada por el tema, pero no es para menos. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: “Con quien he tenido que disculparme me he disculpado. Yo sé a quién amo, a quién quiero y quien quiera estar a mi lado que se quede a mi lado, y quien no, pues no”. Kiko Matamoros cree firmemente que Mar Flores no se ha enterado de todo lo que se ha hablado en ‘Sálvame’ sobre las presuntas traiciones de varias compañeras de profesión. Aun así, por el momento, la modelo ha dejado clara su intención de denunciar al paparazzi.