El pasado miércoles 17 de noviembre, Anabel Pantoja se convertía en una de las grandes protagonistas en ‘Sálvame’. Y es que salió a la luz una información sobre un presunto hermano secreto. Gustavo González dio a conocer que Bernardo Pantoja, padre de la influencer, supuestamente tendría “dudas” de si un antiguo amigo de Kiko Rivera era o no su hijo.

La andaluza estaba a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su vida, ya que era la presentación de su nueva línea de joyas. Minutos antes de que terminara el programa de ‘Sálvame’, Anabel Pantoja apareció en el evento. Después de todo lo que se estaba diciendo en el programa, la joven llegó a una conclusión.

“No me voy a poner ningún retorno”, aseguró al reportero de ‘Sálvame’. Aunque trataba de disimular su enfado, no terminó de conseguirlo. De esta manera, Anabel Pantoja se negaba en rotundo a hablar en directo con Carlota Corredera. Eso sí, quiso tener unas palabras de agradecimiento tanto con la presentadora como con algunos de los colaboradores.

Anabel Pantoja se niega a charlar en directo con @salvameoficial ante las informaciones sobre un supuesto hermano: "No me voy a poner ningún retorno"

“Muchas gracias Carlota y a todos mis compañeros, por apoyarme. ¡Belén, eres única!”, exclamó la influencer. Lejos de que todo quede ahí, quiso añadir algo más: “Esto no me lo va a empañar nadie. Y si tengo algún familiar en el mundo, que venga a mí y me lo cuente”. Unas palabras que provocaron el aplauso del público.

Raúl Trigueros insistió para que le respondiera algunas preguntas, pero la prima de Kiko Rivera volvió a dejar claro que no iba a intervenir en el programa: “Estoy temblando, no me apetece enturbiar nada con fantasmas ni humo”. Lo cierto es que al principio del programa del pasado miércoles, Carlota Corredera desveló que la influencer estaba realmente enfadada con la información que se estaba dando.

“Ella no sabe nada”, aseguró la presentadora de ‘Sálvame’. Y no solamente eso, sino que se mostraba convencida de que su padre, Bernardo Pantoja, jamás le había dado ningún detalle al respecto. Lo cierto es que la joven se está planteando la posibilidad de denunciar a Gustavo González por esta información. Sea como sea, el programa de Telecinco seguirá recopilando detalles de este presunto hermano mayor de Anabel Pantoja.