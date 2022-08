‘Mapi’ vuelve a dejar en shock a Jandro: “Tú no sabes gestionar tu pelo”

Mapi, poco a poco y con el paso del tiempo, se está ganando a pulso el cariño de todos y cada uno de los espectadores de La 1 de Televisión Española. Cada noche, con cada entrega, podemos ser partícipes de cómo la protagonista cada vez tiene menos pudor a la hora de decir a Jandro todo lo que piensa.

El pasado jueves 18 de agosto pudimos disfrutar de un nuevo programa de Mapi. En esta ocasión, contó con Pastora Vega, Aless Gibaja y Antonio Najarro como invitados. En un momento dado, la niña animada quiso dirigirse a los tres para hacerles una pregunta muy concreta: “¿Tenéis un euro por ahí suelto? ¿Y cinco?”.

Los invitados de Mapi no tardaron en hacerle saber que no tenían ni un solo céntimo encima. Aun así, Aless Gibaja le propuso algo: hacerle Bizum. Pero parece que la idea no convenció del todo a Mapi: “Eso no me sirve”. Antonio Najarro, por su parte, confesó que tenía 50 euros en el camerino, por lo que la niña animada le preguntó cuál era para ir a por ese dinero.

Al ver cómo se estaba desarrollando la conversación entre la protagonista del programa y los nuevos invitados, Jandro decidió tomar cartas en el asunto. Y lo hizo de una manera verdaderamente contundente: “Mapi, se acabó lo de pedir dinero a los invitados. Sabemos que luego no lo devuelves”.

Lejos de que todo quede ahí, Jandro quiso ir mucho más allá: “Eres menor y el dinero no lo sabes gestionar”. Esta fue la afirmación que provocó que Mapi lanzara un dardo envenenado contra el presentador: “Madre mía, ¡en la que te estás metiendo! ¡Madre mía! Tú no sabes gestionar tu pelo”, expresó. Un comentario que, desde luego, dejó completamente en shock a Jandro. ¡Y no es para menos!